Déconfinement : retour à la normale du trafic TER en Occitanie, les usagers "soulagés"

À quelques pas des panneaux d'affichage de la gare Saint-Roch, c'est une petite fête que s'apprête à vivre Maria, 23 ans. L'étudiante, éloignée de ses proches depuis plus de trois mois, est sur le point de monter dans le TER en direction de Perpignan, sa ville d'origine. "C'est le bonheur", sourit-elle. Si le trafic du TER avait en parti repris dès la fin du confinement, seuls la moitié des trains étaient programmés. "Quand les trains ont repris, c'était hyper cher !" se rappelle-t-elle. Inabordable pour l'étudiante, qui a attendu encore un peu plus pour rentrer.

"Ça a été une période très difficile, mais là au moins ça repart à la normale", lance-t-elle, en souriant. Pour elle comme pour les usagers réguliers, voire quotidiens, du TER, la reprise à 100% du trafic marque la fin d'une nouvelle période de galère. Mais tous préfèrent rester sur leurs gardes. Car depuis l'automne, les difficultés se sont succédé. Après des inondations à l'automne, les voies de l'axe Montpellier-Narbonne avaient été endommagés, privant les voyageurs de train pendant plus d'un mois et demi.

Reconquérir les voyageurs

Le trafic à peine reparti, le mouvement de grève contre le projet de réforme des retraites avait de nouveau paralysé le trafic dans l'Hérault, comme dans le reste du pays. Alors Michel, jeune salarié, a appris à vivre au quotidien sans train. "On a été obligés d'improviser, résume-t-il. Des fois c'était pas évident, c'était un peu embêtant". Lui s'en est sorti en prenant sa voiture ou en montant à bord de celle d'inconnus, pour faire du covoiturage.

Dans le hall de la gare qui commence tout juste à reprendre vie, ce n'est pourtant pas l'agacement qui prédomine, mais plutôt la résignation. "C'est vrai que ça a été une année spéciale, s'amuse presque Youssef, habitant de Béziers qui travaille à Montpellier. Les grèves, les gilets jaunes...il faut être compréhensif, il y a une vraie crise sociale ! J'ai pris mon mal en patience", tempère-t-il.

"La vrai difficulté, ça va être de redonner confiance aux usagers, analyse Christian Perrot, président de la Fédération Nationale des Usagers des transports pour la région Occitanie. Un certain nombre d'entre eux sont excédés par le nombre de train, l'irrégularité et tous les problèmes qu'il y a eu, en plus des problèmes de sécurité sanitaire. Ils se sont tournés vers d'autres moyens de déplacement comme le vélo ou la trottinette, mais aussi vers la voiture. Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude, s'alarme-t-il. Ce n'est pas bon pour l'environnement ou en termes de sécurité et ce n'est pas bon pour les transports".

Après cette année, déjà noire, la SNCF lance une opération séduction cet été pour regagner la confiance des usagers, avec notamment des billets de TER à 1 euro jusqu'à la fin du mois. Les moins de 26 ans paieront ce tarif-là tout l'été. Enfin des billets à tarif réduits seront mis en vente pour des sorties en Occitanie.