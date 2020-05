Déconfinement : retour à la normale pour le service des bacs de Loire

Les bacs de Loire permettent de traverser le fleuve en aval de Nantes. Depuis le début du confinement, seule la liaision entre Couëron et le Pellerin était assurée. L'autre liaison entre Basse-Indre et Indret reprend ce lundi 11 mardi.

Les bacs de Loire, qui permettent de traverser le fleuve en aval de Nantes, vont retrouver leur allure de croisière. La liaison entre Basse-Indre et Indret, qui était stoppée depuis le début du confinement, reprend ce lundi 11 mai aux horaires habituels. Les usagers devront appliquer les gestes barrières et respecter les mesures de distanciations sociales. Le port du masque sera obligatoire pour les piétons et les cyclistes. Les automobilistes devront eux rester dans leur véhicule.

La liaison entre Couëron et Le Pellerin a elle été assurée pendant le confinement. En 2019, 2,3 millions de passagers ont choisi les bacs de Loire.