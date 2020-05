Déconfinement : tout ce qu'il faut savoir sur la reprise des transports en commun isérois ce lundi 11 mai

Le département de l'Isère, comme le reste du pays, va entamer ce lundi 11 mai, son déconfinement. Ce qui implique un retour progressif à la normale sur les différents réseaux de transports en commun. Toutes les informations pratiques sont à retrouver ici.

Reprise du trafic ferroviaire

Première conséquence du déconfinement en Isère, c'est le retour des TER. Dans notre département, le réseau fonctionnera presque à la normale dès lundi selon la SNCF.

Saint-André-le-Gaz – Lyon Perrache : 90% des circulations en heure de pointe

: 90% des circulations en heure de pointe Chambéry - Grenoble : 85% des circulations en heure de pointe

: 85% des circulations en heure de pointe Vienne – Lyon Perrache : 100% des circulations en heure de pointe

: 100% des circulations en heure de pointe Lyon-Grenoble : 100% des circulations en heure de pointe

: 100% des circulations en heure de pointe Valence - Grenoble : la moitié des TER aux heures de pointe

Pour ceux possédant un abonnement, les mois d'avril et mai seront remboursés, comme les billets vendus et non-utilisés pendant le confinement. Attention, vous avez jusqu'au 10 juillet pour vous faire rembourser. Le temps que le trafic retrouve une situation normale, l'abonnement sera à moitié prix.

Bus et tram dans l'agglomération grenobloise et le Grésivaudan

A Grenoble et son agglomération, le trafic géré par le Syndicat Mixte des Mobilités dans l'Aire Grenobloise (SMMAG) explique que le réseau sera opérationnel à 90% lundi matin, à la fois sur les réseaux de l'agglomération grenobloise et de la vallée du Grésivaudan. L'attente reviendra progressivement à la normale, soit 4 à 5 minutes pour un tram et 7 à 9 minutes pour un bus. A partir de minuit, plus aucun tram ne circulera.

Par contre, les titres de transport ne seront plus gratuits, sauf pour . Et il ne sera pas possible non plus d'en acheter auprès des chauffeurs de bus.

Il faudra envoyer un SMS au 93 123 en écrivant :

"1 G" pour le réseau Tougo (Grésivaudan) : prix du billet 1€

"1 H" pour le réseau Tag (agglomération grenobloise) : prix du billet 1,60€

Titre de transport toujours gratuit sur le réseau Transisère

L'activité va aussi s'intensifier du côté du réseau Transisère, géré par le Conseil départemental. Un retour à la normale qui va concerner les lignes les plus fréquentées dans un premier temps.

Pendant le confinement, le Conseil départemental avait annoncé la gratuité des titres de transports. Cette mesure est maintenue jusqu'à la fin du mois de mai.

Agglomération de Bourgoin-Jallieu

A Bourgoin-Jallieu, le réseau RUBAN fonctionnera, à partir du 11 mai, selon les horaires "Samedis et Vacances scolaires". Le service Mobibus ainsi que les lignes 20 à 26 seront à nouveau accessibles.

Le titre de transport du mois d'avril est également remboursable jusqu'au 12 mai. Si vous ne l'avez pas encore fait, il vous reste quelques jours.

Vienne Condrieu Agglomération

Toujours dans le Nord du département, dans le secteur viennois, le réseau L'va repartira progressivement jusqu'à un fonctionnement normal le 1er juin. Les horaires coïncideront toujours avec les correspondances TER et ramassage scolaire.

Et les transports scolaires ?

Même si de nombreuses communes préfèrent reporter le retour à l'école, les services de transports scolaires sont prêts à repartir dès le 12 mai, date choisie par le gouvernement pour renvoyer les élèves de maternelles et de primaires en classe. Pour les collégiens, la reprise ne se fera pas avant le 18 mai.

En charge des voyages hors métropoles et agglomération, la région Auvergne-Rhône-Alpes assure être prête à déployer des bus sur les routes pour s'assurer que les enfants aillent et rentrent de l'école.

Les réseaux TAG, Tougo et Transisère sont également prêts à reprendre ce service, comme la région, en fonction des ré-ouvertures des établissements scolaires.

Dans les airs

Pour ce qui est du transport aérien, tous les vols programmés au terminal 1 de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ont été transféré au terminal 2 à la fin du mois de mars. Pas de changement annoncé pour le 11 mai. Ce lundi, seul deux vols sont prévus pour une correspondance avec Tunis.

Pas de changement non plus sur le tarmac de l'aéroport Grenoble Isère basé à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. Mobilisée depuis le début du confinement pour des vols sanitaires, la plateforme iséroise reste dans cette optique pour le 11 mai et les jours suivants.

Pas de retour à la normale sans sécurité

La sécurité sanitaire est aussi l'un des aspects les plus importants à signaler sur la reprises des transports en commun. De nombreuses mesures vont accompagner la reprise des différents réseaux à partir de ce lundi 11 mai.

Port obligatoire d'un masque pour tout le monde dès 6 ans.

Marquage au sol pour faire respecter les distances de sécurité.

Présence de bouteilles de gel hydroalcoolique dans les trams et bus TAG et Tougo.

Un siège sur deux sera condamné dans les trams et les bus.

Le nombre de personnes présentes sera affiché dans les trams et les bus grenoblois.

Pour les bus scolaires de la région, un accompagnateur sera présents si dix enfants ou plus montent dans le véhicule.

Désinfection quotidienne des bus, trains et tramways.

A noter aussi que les forces de police et gendarmerie seront mobilisées pour faire respecter les règles sanitaires dans les transports ainsi que dans les zones d'attente.