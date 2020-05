Le trafic ferroviaire est interrompu ce lundi matin entre Caen et Cherbourg indique la SNCF. Les intempéries de la nuit et le vent ont provoqué la chute d'arbres ou de branches sur les voies de chemin de fer. Une situation qui perturbe le premier jour de déconfinement sur les rails en Normandie.

Vent violent : trafic ferroviaire interrompu entre Caen et Cherbourg, et entre Caen et Rouen

La SNCF s'en serait bien passé en ce lundi 11 mai, date du déconfinement en France. Le trafic ferroviaire est interrompu entre Caen et Cherbourg à cause des intempéries. Il a beaucoup soufflé dans la nuit de dimanche à lundi en Normandie. Des arbres et branches sont tombées sur les voies de chemin de fer. Par conséquent, les trains ne peuvent circuler normalement. Les interruptions concernent aussi la liaison entre Caen et Rouen.

La compagnie ferroviaire indique que la reprise du trafic des trains entre Caen et Cherbourg, et entre Caen et Rouen, est estimée pour 12h, ce lundi midi. La SNCF prévoyait la circulation de 50% de ses lignes habituelles en Normandie pour le début du déconfinement.