Déconfinement : ce qui change dans les transports en commun des Bouches-du-Rhône et du Var

Les transports en commun se remettent en route presque normalement dans les Bouches-du-Rhône et le Var ce lundi, jour du déconfinement. Cependant le trafic sera réduit, et des mesures exceptionnelles seront mises en place pour faire respecter les gestes barrières.

À partir de ce lundi 11 mai, premier jour du déconfinement, le port du masque sera obligatoire dans tous les transports en commun en France, à partir de 11 ans. Le cas échéant le contrevenant s'expose à une amende de 135 euros. Dans les Bouches-du-Rhône et le Var, les bus, tramways et métros ne seront pas réservés à ceux qui travaillent comme ça sera le cas à Paris en heure de pointe. Plus besoin d'attestation pour circuler donc, mais le trafic sera réduit, et les transports adaptés aux mesures sanitaires. Voici ce qui va changer dans les grandes villes :

À Marseille

La Métropole Aix-Marseille-Provence annonce "Une reprise à 75% minimum de l’offre de transport avec un objectif de reprise à 100% d’ici le début du mois de juin." Selon la présidente de la Régie des Transports Métropolitains (RTM) Catherine Pila : "À Marseille toutes les lignes fonctionneront mais avec des horaires adaptés. Il y aura en circulation 86% des métros, 82% des tramways et 70% des bus." Les réseaux Métro – Tramway passent en horaires vacances (horaires verts) et les derniers départs des terminus s’effectuent à 22h. Concernant les bus, il n'y aura aucun service la nuit. Pour ce qui est du réseau Maritime, le eBateau assure la desserte du Frioul pour les résidents aux horaires habituels et les traversées du Vieux Port en ferry boat seront assurées normalement. En revanche pas de service pour les Nav1/Nav2 Vieux Port-Estaque/Pointe Rouge. Les détails, ligne par ligne, sont à retrouver ici.

Concernant la mise en place des mesures barrières, un siège sur deux sera condamné dans tous les véhicules des transports en commun marseillais, et les voyageurs devront respecter la distanciation physique. Des marquages au sol et sur les sièges indiqueront les espaces où les voyageurs pourront se placer. La vente de tickets à bord est suspendue : il faut acheter via un distributeur ou Internet. Les véhicules seront désinfectés tous les jours et des kits d'hygiène seront distribués aux conducteurs et aux agents de quai.

Comme partout en France, des contrôles auront lieu dès lundi à Marseille pour le port du masque obligatoire. Selon la présidente de la Régie des Transports Métropolitains (RTM), Catherine Pila : "Les contrôles seront accrus. La RTM et la Métropole ont un partenariat avec les forces de police nationale et municipale. Nos équipes de contrôle seront positionnées sur les points principaux, les pôles d'échanges et les arrêts qui, habituellement, sont le plus fréquentés. Ils veilleront au respect du port du masque, aux distances de sécurité dans les stations et les véhicules. Maintenant nous comptons sur un partenariat actif de nos voyageurs pour qu'ils respectent ces nouvelles règles qui régissent désormais les transports."

À Toulon

Dans la métropole toulonnaise, le Réseau Mistral annonce "une offre à 70% sur les lignes essentielles". Les horaires des lignes de bus et de bateaux s’adaptent au déconfinement en assurant "en priorité les dessertes des établissements scolaires et les trajets domicile-travail", explique le Réseau Mistral, et "en fonction de la fréquentation sur le terrain, les horaires pourront être ajustés."

Dans le détail, en ce qui concerne les lignes terrestres : les lignes essentielles 1, 3, 6, 8, 9, 18 et 70 seront assurées à 70%, les autres à 50 %. Pour ce qui est des lignes maritimes : les lignes 8M, 18M et 28M seront assurées à 50%. Les lignes BN1, BN2, BN3 de la base navale passeront aux horaires habituels, mais la ligne maritime BN4 ne sera pas assurée. Les services nocturnes et taxis-bus de soirée ne seront pas assurés non plus. La validation des tickets reste obligatoire, mais la vente des titres unitaires à bord des bus est toujours suspendue : il faut acheter en agence, chez les dépositaires ou via Internet.

Pour ce qui est des mesures sanitaires : la montée à bord des bus se fera par le milieu ou l’arrière. Un siège sur deux sera condamné, avec un adhésif au sol indiquant aux clients debout où se positionner. Dans les principaux arrêts et pontons : un adhésif au sol sera aussi placé, cette fois pour faire respecter la règle d'un mètre de distance entre chaque utilisateur. "Une gestion des flux sera organisée sur les grandes lignes par les contrôleurs appuyés des forces de police nationales et municipales", précise le Réseau Mistral.

À Aix-en-Provence

Aix-en-Bus propose une nouvelle offre de transport pour une reprise progressive. Les nouveautés à partir du 11 mai : les lignes Aixpress 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15S, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, M1, M2 et M3 fonctionnent avec des horaires adaptés. En revanche les lignes 3S, 5S, 8S, 9S, 10S, 12S, 16S, M3S, 17 et 26 ne fonctionnent pas. Les lignes 11, 15 et 18 ne desservent plus les quais en gare routière. Le service nuit ne sera toujours pas disponible. Les services de transport à la demande et Accessibus fonctionnent normalement. Les circuit des Diablines A, B et C fonctionnent de 9h à 19h. Le circuit D ne fonctionne pas.

Des mesures sanitaires ont, là aussi, été prises à bord des bus et aux arrêts. Là aussi, la validation du ticket reste obligatoire mais la vente de ticket à bord est suspendue. Il est possible d'en acheter avec une carte bancaire auprès des dépositaires, via Internet ou sur les distributeurs automatiques. Il est aussi possible d'utiliser le paiement sans contact à bord de l’Aixpress. La montée par la porte avant est condamnée et la distanciation sociale sera signalée sur les sièges. Aix-en-bus précise que des agents seront présents aux arrêts pour répondre aux questions des voyageurs sur ces nouvelles procédures.