Les réseaux de transports bretons vont se réadapter le 11 mai à une hausse attendue du nombre de passagers dans les bus et tram. A Brest et Quimper, les mesures barrières vont être maintenues voire renforcées.

Déconfinement : le plan de transports à Brest et Quimper pour l'après 11 mai

Les plans de transports pour l'après 11 mai à Brest et Quimper ont été dévoilés

Les réseaux de transports en commun de Brest et Quimper vont être renforcés à partir du 11 mai : avec le déconfinement, le nombre de passagers devrait mécaniquement augmenter, entre les bretons qui reprennent le chemin du travail et ceux qui vont retourner faire du shopping dans les magasins. Bibus et la QUB ont donc prévu un plan de transport spécifique pour les prochaines semaines.

70% du réseau Bibus assuré à Brest

Dès le 11 mai, l'offre de transports en commun à Brest va être relevée à 70% du réseau habituel, entre 5 heures et 22 heures. Les horaires correspondent à ceux habituellement mis en place pendant les vacances scolaires. Bibus s'attend à une hausse du nombre de voyageurs (80.000 par jour en temps normal). Pour respecter la distance d'un mètre entre chaque passager, le réseau estime que chaque bus ou tram ne pourra être rempli qu'à 30% de ses capacités habituelles. L'offre sera amenée à évoluer en fonction de l'affluence.

Pour connaître le détail des horaires sur vos lignes, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Bibus. Le service sera assuré normalement sur les lignes de transport à la demande (20 à 27) ainsi que sur les lignes 41 à 45 pour la Base Navale. L’offre des lignes entreprises (28 et 40) sera adaptée aux besoins des salariés des zones d’activité et des vols assurés par l’aéroport.

La remise en service du téléphérique s’effectuera courant mai suite à l’opération annuelle de maintenance, avec une seule cabine. Le service ACCEMO, dédié aux personnes à mobilité réduite, sera disponible aux conditions habituelles

Reprise progressive à Quimper

La reprise va se faire en deux phases à Quimper. Dès le 11 mai, la circulation des lignes régulières urbaines va reprendre de façon normale, comme en période scolaire. L'offre sur les lignes suburbaines (L10 à L17) sera elle identique à celle proposée pendant les vacances. Pas de circulation en revanche pour les lignes Presto la semaine prochaine, à l'exception des P60, P61, P71, et P111. Les lignes P60, P61, P71, P111 fonctionneront sur les horaires de vacances scolaires, avec réservation obligatoire. Le service HandiQUB va aussi reprendre.

À partir du 18 mai, l’ensemble des lignes du réseau QUB circulera selon l'offre de période scolaire classique. Les lignes Presto circuleront également de nouveau normalement. Le dispositif QUB Senior, mis en place pendant le confinement pour permettre aux personnes âgées d'aller faire leurs courses une fois par semaine, va être interrompu.

Des mesures d'hygiène maintenues voire renforcées

Comme demandé par l'Etat, le port du masque sera partout obligatoire dans les transports en commun. Les mesures de nettoyage et désinfection mises en place pour lutter contre le coronavirus vont être poursuivies. Un siège sur deux sera condamné dans chaque bus et rame à Brest comme à Quimper. Des plaques de plexiglas vont être installées au niveau des cabines conducteurs dans les bus de la QUB : cela pourrait aussi être le cas sur le réseau Bibus. Dans les deux cas les passagers vont continuer dans un premier temps à monter par les portes arrières.

Dans l'agglomération de Quimper, l'entrée par l'avant avec le paiement à bord pourrait de nouveau se faire à partir du 1er juin, selon les annonces gouvernementales. Les transports de la QUB vont rester gratuits jusqu'à fin mai. Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront également positionnés aux gros arrêts du réseau : Résistance, Rue du Parc, Gourvily, G. La Galerie, CC Kerdrézec, Tourbie, Ergué Armel Bourg et à l’agence commerciale QUB. Aux arrêts principaux, des bandes de distanciation au sol vont être posées.

Dans les transports de Brest, les équipes de médiation vont être renforcées à bord et aux arrêts pour vérifier le respect des distances de sécurité. Sous réserve des livraisons effectives des fournisseurs, tous les véhicules seront équipés de gel hydroalcoolique pour les clients à compter du 11 mai. La vente des titres de transports restera impossible à bord des bus à Brest : il sera toujours possible de les acheter aux bornes ou à la boutique qui va rouvrir, mais aussi via une application mobile qui doit être mise en place prochainement.