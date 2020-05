Déconfinement : un retour progressif à la normale pour Synchro Bus dans l'agglomération de Chambéry

Ce lundi 11 mai marque le début du déconfinementy compris pour le réseau Synchro Bus qui présente de nouveaux horaires.

Dès ce lundi, le réseau fonctionnera avec les niveaux de service suivants, du lundi au samedi :

Chrono A, B et C : 1 bus toutes les 15mn de 6h à 20h

: 1 bus toutes les 15mn de 6h à 20h Chrono D et ligne 1 : 1 bus toutes les 20mn de 6h à 20h

: 1 bus toutes les 20mn de 6h à 20h Lignes 2, 3 et 4 : 1 bus toutes les 60mn de 6h15 à 19h45

: 1 bus toutes les 60mn de 6h15 à 19h45 Ligne 5 : offre normale

: offre normale Lignes 10 à 19 : offre normale mais réservation impérative la veille pour déclencher le trajet auprès d’Allô Synchro (04 79 68 73 73 – de 8h30 à 17h)

: offre normale mais réservation impérative la veille pour déclencher le trajet auprès d’Allô Synchro (04 79 68 73 73 – de 8h30 à 17h) Services scolaires : reprise de certaines dessertes des écoles primaires en fonction des réouvertures

: reprise de certaines dessertes des écoles primaires en fonction des réouvertures Transport à la Demande : suspendu pour le moment Le fonctionnement du réseau le dimanche sera très proche du fonctionnement « habituel ». Ce niveau de service pourra faire l’objet de modifications en fonction du bilan quotidien qui sera réalisé par les équipes terrain de Synchro Bus.

Port du masque et espacement des voyageurs

A noter, conformément à la loi d’urgence sanitaire, le port du masque sera obligatoire dès ce 11 mai pour utiliser le réseau Synchro BUS. Le non port du masque est passible d’une amende de 135 euros. L’accès à la porte avant reste interdit : la montée et la descente s’effectuent par les portes arrières.

La distanciation entre voyageurs est matérialisée à l’intérieur des véhicules par la neutralisation d’un siège sur deux, et par un marquage au sol. Le personnel de conduite ne vend toujours pas de titre de transport à bord et les voyageurs sont invités à se procurer un titre de transport auprès des distributeurs automatiques situés aux arrêts « Gare SNCF », « Halles » et « Cévennes » ou par internet et l'appli mobile Synchro.

Achats des tickets par internet, et bientôt par SMS

L’agence commerciale Synchro rouvrira ses portes au public le 18 mai. Dans un 1er temps, et pour réguler les flux, il sera nécessaire de prendre rendez-vous auprès d’Allô Synchro (04 79 68 73 73) ou via le site Internet www.synchro-bus.fr pour y accéder. Une file d’attente sera organisée à l’extérieur de l’espace et des séparations en plexiglass seront installées entre les clients et les agents Synchro Bus. Une borne de gel hydroalcoolique sans contact sera également à disposition des visiteurs.

En complément, un système de ticket par SMS sera très prochainement mis en place : en montant dans le bus, il suffira d’envoyer 1H au 93073 pour acheter un ticket qui sera valable une heure au prix de 1,40 euro.

Désinfection des bus

Synchro Bus précise que l'entreprise maintient ses opérations de désinfection quotidienne des véhicules avec des produits bactéricides et virucides. Une attention toute particulière est portée aux points de contact : barres de maintien, boutons e demande d’arrêt, poignées ou accoudoirs des assises. De même, les Distributeurs Automatiques de Titres sont désinfectés quotidiennement.