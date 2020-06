Déconfinement: vers une reprise plus rapide que prévu du trafic aérien à l'aéroport de Bordeaux

Le trafic aérien va repartir plus vite que prévu à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. D'ici fin juin, l'offre sera beaucoup plus importante, selon Patrick Seguin le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux, l'une des actionnaire majoritaires de l'aéroport.