Découvrez la future esplanade de la gare de Rennes en photos

C'est la fin d'une étape pour la gare de Rennes : le gros-oeuvre à l'intérieur de la gare est quasiment fini. À l'occasion d'une visite de chantier, organisée ce mercredi 23 janvier, nous avons pu découvrir la terrasse et la colline végétalisée qui surplomberont la place de la gare.

Rennes, France

C'est un espace encore interdit au public : au niveau supérieur de la gare, on accède à la terrasse en bois, en haut d'une colline qui n'est encore faite que de terre. Au mois de juin, les premiers parterres d'herbe et de fleurs y auront poussé.

La vue du haut de l'esplanade, avec Pascal Croce, directeur du projet © Radio France - Lisa Guyenne

La terrasse en bois, devant la future colline végétalisée © Radio France - Lisa Guyenne

Si l'on se retourne, on aperçoit de plus près les éléments qui forment la toiture, en forme de vague. C'est en fait un matériau plastique, souple et transparent, qui forme de gros boudins gonflés d'air.

La structure en plastique de la toiture © Radio France - Lisa Guyenne

Désormais, le gros-oeuvre est quasiment terminé à l'intérieur de la gare. Reste encore à terminer l'extérieur, dont cette terrasse, mais aussi l'esplanade de l'accès sud de la gare. Quant au métro B, il devrait ouvrir au public fin 2020. Au total, la nouvelle gare sera en capacité d'accueillir 130 000 voyageurs par jour, entre les trains, les métros, les bus et les transports en commun, contre 68 000 auparavant.