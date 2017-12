Muret, France

Le réseau de transports Tamtam va disparaître, la communauté d'agglomération de Muret (Haute-Garonne) intègre complètement le réseau Tisséo de la métropole toulousaine. L'offre de transport va s'étoffer, 15 nouvelles lignes de bus vont être mises en service le 8 janvier prochain.

La liste des lignes de bus dans l'agglomération de Muret. - Tisséo

Ces lignes formeront une sorte d'étoile autour de la gare de Muret et de Portet. Sur ces 15 nouveaux itinéraires, 6 ont été tracés à l'intérieur de la commune de Muret, pour desservir la gare, les écoles, l'hôpital, etc. Les neufs autres permettront de rejoindre les communes comme Saubens, Le Fauga, Labastidette ou encore Roquettes.

Le nouveau réseau de bus dans le Muretain. - Tisséo

Fréquence de passage plus importante

40 bus flambant neufs vont être mis en circulation dans le secteur. La fréquence des passages sera aussi plus importante : 15 minutes aux heures de pointe, 30 le reste du temps. La fréquentation dans les bus pourrait augmenter de 35 à 40% l'année prochaine dans l'agglomération, d'après des prévisions de Tisséo.

"Le retard accumulé sur notre territoire en matière de dessertes de transport en commune est plus que significatif, explique André Mandement, président du Muretain agglo, C'est un petit pas pour Tisséo parce que c'est un projet très modeste comparé à d'autres comme la construction de la troisième ligne de métro, mais pour notre territoire, c'est un grand pas parce qu'on part d'un désert jusqu'à une offre qu'il sera possible de faire évoluer si la demande est là". Une cinquième ligne rapide Linéo est prévue entre Toulouse et Portet en septembre 2019.