Découvrez les futures rames du métro lillois

Lille, France

3 ans que les usagers lillois les attendent. Les futures rames rallongées seront mises en service en avril 2023 mais Ilévia et Alstom, le constructeur, les ont présentés à la presse, la semaine dernière au centre de maintenance du gestionnaire des transports publics de la Métropole Européenne de Lille (MEL), à Villeneuve d'Ascq.

Les nouveautés

Première nouveauté, la longueur : 52 mètres. Cette rame est deux fois plus longues que les actuelles (mises en service en 1983). On a assemblé 4 voitures pour former une "rame boa", sans portes ni cloisons. On peut donc traverser la rame sur toute sa longueur, ce qui donne une perspective impressionnante. La largeur reste la même (2 mètres).

+ de lumière (avec des dalles lumineuses au plafond)

+ de couleurs (des sièges rouges et violets)

+ de surface vitrée

+ d'écran d'information pour les voyageurs

+ confortable : la température sera régulée en fonction du nombre de voyageurs

Moins de pannes ?

Les rames actuelles datent de la mise en service du métro, en 1983. L'infrastructure vieillit également même si elle est renouvelée régulièrement et qu'elle reste sûre, les pannes ont tendance à se multiplier à écouter les usagers, allant de quelques minutes d'arrêt à plusieurs heures.