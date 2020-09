Défi J'y Vais : pendant 2 semaines, on met la voiture de côté en Moselle !

Et si on changeait nos modes de déplacement ? Le défi "J'y vais !", organisé du 14 au 27 septembre dans le Grand Est, a pour objectif d'inciter un maximum de participants, collègues de travail ou particuliers, à laisser leur voiture de côté pour préférer des transports doux et propres.

Les citadins utilisent de plus en plus le vélo en centre-ville, comme ici à Thionville.

Vous êtes de plus en plus nombreux à choisir le vélo ou la trottinette, pour vous rendre au travail, à la fac, à l'école... Mais vous allez peut-être convaincre vos proches d'en faire autant ! C'est justement le principe du défi "J'y vais" qui commence ce lundi. Pendant deux semaines, dans 24 collectivités du Grand-Est, tout le monde est invité à laisser de côté sa voiture pour privilégier les modes de transports doux. L'événement coïncide également avec la Semaine européenne de la Mobilité, du 16 au 22 septembre 2020.

Pour la première fois en Moselle

Plusieurs collectivités de Moselle participent à l'opération : Metz Métropole, l'agglomération de Thionville Portes de France, la Communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud, et le Département de la Moselle pour les collèges.

Concrètement, il suffit d'être trois : amis, famille, voisins, collègues... On s'inscrit sur le site de l'opération, et on comptabilise le nombre de kilomètres parcourus chaque jour sans voiture. Le défi existe depuis 2010, mais il était organisé jusqu'à présent en Alsace uniquement. L'an dernier, plus de 250.000 kilomètres ont été parcourus, ce qui représente une économie de 51 tonnes de CO2. Plus de 7.000 participants s'étaient enregistrés sur le site internet du défi.

Déclic lors de la crise sanitaire

Si la pratique du vélo dans nos transports quotidiens s'impose de plus en plus depuis quelques années, beaucoup de citoyens ont eu le déclic au moment du déconfinement, au printemps dernier, selon Léa Beltzung, de l'association Vélo et mobilités actives Grand-Est, qui organise le défi J'y Vais. "Les gens se rendent compte, petit à petit, que le vélo, c'est sympa ! Il y a des freins, comme par exemple le fait que le vélo, c'est difficile, on transpire... Et puis on se rend compte que sur des petites distances, entre 5 et 6 kilomètres, c'est totalement envisageable".

Alors les modes de transport doux, c'est simple quand on vit en ville... plus compliqué quand on vit dans un petit village. Le défi est donc cette année ouvert au covoiturage (un conducteur et au moins un passager). "L'idée est que les gens voyagent ensemble, et pas tous seuls dans leur coin. De créer de la cohésion", ajoute Léa Beltzung.

Même dans les petites communes, le défi est donc à portée de main. En témoigne Bernard Veinnant, maire de Basse-Ham et vice-président de l'agglomération thionvilloise en charge des mobilités : il a remarqué, même dans sa petite commune de 2.000 habitants, un changement de comportement et d'habitudes sur les manières de se déplacer. "_On n'arrivera pas à éradiquer la voiture_, elle reste indispensable dans certains cas. Mais il y a de plus en plus de gens qui se déplacent à vélo. J'ai plusieurs collaborateurs en mairie qui le font. Je n'en fais pas encore partie, je le confesse... mais je vous promets de m'améliorer !", dit-il dans un sourire.

Un défi aussi solidaire

Ce défi "J'y vais" comptabilise déjà plus de 1.300 participants dans le Grand-Est. Cerise sur le gâteau : les kilomètres parcourus seront convertis en euros, et reversés à l'hôpital de Mulhouse, le plus durement touché par la crise du coronavirus.