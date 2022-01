Déjà 1200 signatures pour la pétition en faveur d'un rond-point à Camaret-sur-Aygues

Sur la route départementale 43 entre Jonquières et Sérignan-du-Comtat, au croisement avec le chemin des Sablas sur la commune de Camaret-sur-Aygues, un petit groupe de retraités réclame la création d'un rond-point. "C'est une zone très fréquentée et cela fait deux décennies que nous souhaitons améliorer la situation", explique Bernard Dianoux, membre du collectif et l'un des instigateurs de la pétition. Ce collectif de citoyens s'inquiète de la dangerosité de cette route. "Le dernier accident en date dont on soit au courant s'est produit le 2 décembre dernier, et c'est très régulièrement", insiste Michel, lui aussi retraité.

Jusqu'à 15 000 voitures par jour

Le comptage des membres du collectif est d'une rigueur "scientifique" expliquent-ils. © Radio France - Julia Beaufils

Pour étayer leur réclamation, le petit groupe s'est relayé en novembre dernier sur ce croisement dangereux. Compteur en main, ils ont détaillé tranche par tranche, le lundi et le vendredi de 7 heures du matin à 20 heures le soir, le flux de véhicules qui empruntent cet axe. "Le bilan est édifiant : sur la D43 on atteint 10 500 passages environ mais il faut aussi ajouter les véhicules qui arrivent par le chemin des Sablas. On arrive donc à près de 13 000 passages de voitures", s'indigne Bernard Dianoux. Selon ses dires, si l'on compte aussi les passages pendant la nuit le chiffre peut grimper jusqu'à 15 000 véhicules par jour.

Une pétition pour se faire entendre

Alors une dizaine de retraités ont uni leurs forces car ils se sentent délaissés par les pouvoirs publics. Pas question de passer par internet pour sensibiliser les autres riverains et obtenir des signatures pour leur pétition lancée un peu avant les fêtes de fin d'année 2021. "On veut pouvoir discuter, communiquer nos inquiétudes avec les automobilistes. On a donc arpenté le parking d'un centre commercial de notre commune, l'entrée de la déchèterie ou encore le marché et un carrefour où l'on pouvait faire garer les voitures", détaille Bernard Dianoux. Pour l'heure ils ont donc récolté 1 200 signatures. La pétition se clôture à la mi-février et sera ensuite envoyée aux différents services de l'Etat en charge des voiries.