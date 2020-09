Delle : travaux nocturnes sur la RN19 toute la semaine, des perturbations à prévoir

A partir de ce lundi 14 septembre, et jusqu’à vendredi, la RN19 sera fermée à la circulation à hauteur de Delle, dans les deux sens, tous les soirs, pour des travaux sur la chaussée.

Prenez-vos précautions si vous devez empruntez la RN19 en soirée cette semaine. A partir de ce lundi 14 septembre, et jusqu’à vendredi prochain, la RN19 sera fermée dans les deux sens de circulation, à hauteur de Delle, entre 21h30 et 5h du matin. En cause : des travaux de renouvellement de chaussée réalisés par la Dir Est, la Direction interdépartementale des routes Est. Des déviations vont être mis en place.

De Belfort vers la Suisse

"Les usagers en provenance de Belfort et se dirigeant vers la Suisse sont invités à prendre la sortie en direction de Delle puis RD 463. Les poids lourds souhaitant se diriger vers la Suisse se stationneront sur la voie rapide de la RN19 (neutralisée à cet effet)", indique la Dir Est.

De la Suisse vers Belfort

"Dans le sens Suisse-Belfort, la circulation sera maintenue uniquement pour les véhicules légers (les poids lourds ne pouvant pas franchir la douane). Les véhicules légers devront se diriger vers Delle au niveau du giratoire, par la RD26 qui relie Delle à Lebetain. Une déviation locale sera mise en place."