Franche-Comté, France

Vous en avez peut-être fait l'expérience, les demandes de cartes grises souffrent de plusieurs couacs ces derniers mois. Elles sont complètement dématérialisées depuis novembre dernier; dans le Doubs et le Territoire de Belfort, cela fait déjà plus longtemps (depuis octobre). Et cette dématérialisation pose quelques problèmes.

Des délais rallongés

Lolita, par exemple, attend depuis 5 mois. Cette habitante de Bart (Doubs) est toujours sans nouvelles de sa carte grise, et cela a un impact très concret sur son quotidien, puisqu'elle n'a plus le droit de conduire. Difficile dans ces conditions Lolita est loin d'être la seule de ce cas. Claude a voulu changer son adresse sur sa carte grise, mais ça ne s'est pas passé comme prévu.

Des spécialistes de l'automobile dépassés

Claude va confier sa demande de carte grise à un garagiste, en espérant débloquer la situation. C'est effectivement possible : on peut passer par des intermédiaires. Ils effectuent la demande de carte grise à votre place, mais c'est payant. Comptez environ entre 10 et 50 euros. Mehdy Meddour, revendeur de voiture à Audincourt, propose ce service depuis plusieurs années. Le mois de décembre a été particulièrement compliqué pour lui et ses clients. En cause : un problème informatique sur le site internet où il faut demander sa carte. Depuis ce bug semble avoir été résolu.

Rio ne répond plus

Ce qui énerve certains usagers, c'est de ne pas trouver de réponse à leur question. Ils ne plus se rendre au guichet de la préfecture. Alors ils peuvent envoyer un mail à l'administration, mais pas sûr d'avoir la réponse qu'il leur faut. Il y a aussi un numéro qu'on peut appeler, mais attention, il est payant. Il existe aussi des espaces d'accueil dans les préfectures pour aider ceux qui ne s'en sortent pas. Mais d'après plusieurs témoignages que nous avons pu recueillir, on n'y trouve pas forcément la réponse à sa question.

Une situation en voie d'amélioration

La préfecture du Doubs reconnaît effectivement qu'il y a eu quelques ratés au démarrage. Mais Rapahel Bartolt, préfet du Doubs, l'affirme : tout en train de rentrer dans l'ordre. La préfecture tient tout de même à relativiser les faits : depuis octobre, 90% des immatriculations se sont passées sans problème, un chiffre difficile à vérifier.