Dématérialisation : pour les permis de conduire, ça coince encore

La Préfecture de la Vendée a présenté son "Point Numérique" ce mardi à la Roche sur Yon. A compter du 6 novembre, la dématérialisation concernera tous les départements pour les cartes grises et les permis de conduire. Mais pour les permis, la plateforme nationale connaît encore des ratés.

A la fin des vacances de la Toussaint, la dématérialisation concernera tous les départements pour les permis de conduire et les cartes grises. Cette dématérialisation est déjà effective depuis le 1er mars pour les cartes d'identité et les passeports, dont les demandes se font désormais en ligne à partir des mairies spécialement équipées. En revanche, pour les permis et les cartes grises, il n'y aura plus d'accueil aux guichets des préfectures : le citoyen devra faire sa demande par Internet.

Problèmes de connexions et délais anormaux

Pour les permis de conduire, la demande devra se faire sur une plateforme nationale : www.ants.gouv.fr. Cette plateforme est déjà en service depuis juillet en Loire-Atlantique et depuis juin en Vendée, l'un des départements pilotes. Que ce soit pour l'inscription à l'examen ou pour un simple renouvellement, vous ne pouvez plus déposer vos "dossiers papier" en préfecture. Tout passe désormais par le web. Mais selon les auto-écoles, la plateforme connait encore de gros dysfonctionnements.

Les professionnels rencontrent d'abord de grandes difficultés pour se connecter au site. Et une fois connectés, ils sont souvent confrontés à des déconnexions intempestives, ce qui oblige à reprendre tout le dossier depuis le début. A cela s'ajoutent des délais de traitement anormalement longs pour certains dossiers. Un formateur d'une auto-école yonnaise donne cet exemple : "j'ai créé le dossier d'un élève le 2 septembre. Quand je me connecte pour voir s'il est validé, le site affiche la mention vérification des images depuis le 9 septembre. Et nous sommes le 24 octobre !" En plus des problèmes de connexion et des délais de traitement, les professionnels de la conduite jugent la procédure d'inscription beaucoup trop complexe. Témoignage de Marie-France Deveau, directrice générale déléguée des ECF du grand ouest...

Une pétition lancée par les enseignants de conduite

L'expérimentation a été lancée dans trois départements à compter du 1er juin (Vendée, Haut-Rhin et Creuse). Le 6 novembre, soit 5 mois plus tard, la mesure sera généralisée à tous les départements. Et cela inquiète beaucoup les auto-écoles, car elles sont confrontées à ces dysfonctionnements au quotidien, ce qui leur fait perdre beaucoup de temps. Alors l'UNIDEC (Union Nationale Intersyndicale des Enseignants de la Conduite) a lancé une pétition pour demander le report de la dématérialisation obligatoire pour les permis de conduire. Explications de son secrétaire général, Jean-Pierre Lemonnier...

Des "Points Numériques" dans les préfectures

A partir du 6 novembre, vous ne pourrez plus vous rendre aux guichets des préfectures pour faire une demande de carte grise ou de permis de conduire. Mais comme tout le monde ne possède pas forcément un ordinateur à la maison, et encore moins un scanner pour dématérialiser les justificatifs demandés, des Points Numériques seront installés dans chacune des préfectures et sous-préfectures. Des agents vous accueilleront pour vous aider à effectuer vos démarches en ligne. Si on ne fera plus la queue pour aller au guichet, il y a fort à parier que cette queue se déplacera vers les ordinateurs installés dans le hall d'entrée...