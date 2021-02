Demi-échangeur de Carresse-Cassaber : lancement de la concertation publique

C'est un dossier vieux de plusieurs années qui doit permettre de réduire l'important trafic des poids-lourds dans plusieurs communes du sud des Landes. Ce lundi 22 février débute la concertation publique autour de la création d'un demi-échangeur sur les communes de Caresse-Cassaber et Sorde-l'Abbaye sur l'A64. Cette concertation aura lieu durant un mois, jusqu'au lundi 22 mars.

Un temps durant lequel le grand public doit pouvoir s'informer et donner son avis sur le projet. Les observations et les propositions sont ainsi enregistrées et conservées par le maître d'ouvrage (Vinci Autouroutes) pour contribuer à la réalisation du projet.

Le projet consiste à créer un demi-échangeur, c'est-à-dire deux bretelles pour sortir ou entrer sur l'autoroute A64 depuis et vers Bayonne. Il se situera entre l'échangeur de Peyrehorade et celui de Salies-de-Béarn. Il doit faciliter l'accès à l'A64, améliorer la sécurité et le cadre de vie et soutenir l'attractivité des territoires. deux scénarios ont été retenus, situés à l'est et à l'ouest de la RD29, axe qui traverse Sorde-l'Abbaye.

La mise en service de ce demi-échangeur est prévue en 2025.

Un dispositif de concertation adapté à la crise sanitaire

Plusieurs moyens sont mis à la disposition du public.

Un document d'information , avec un coupon réponse préaffranchi, sera distribué dès la première semaine de la concertation dans les boîtes aux lettres des habitants de Carresse-Cassaber, Sorde-l'Abbaye, Peyrehorade et Salies-de-Béarn.

, avec un coupon réponse préaffranchi, sera distribué dès la première semaine de la concertation dans les boîtes aux lettres des habitants de Carresse-Cassaber, Sorde-l'Abbaye, Peyrehorade et Salies-de-Béarn. Des expositions seront visibles en mairies de Carresse-Cassaber et Sorde-l'Abbaye, ainsi qu'aux sièges des communautés de communes du Pays d'Orthe et Arrignas, et du Béarn des Gaves.

seront visibles en mairies de Carresse-Cassaber et Sorde-l'Abbaye, ainsi qu'aux sièges des communautés de communes du Pays d'Orthe et Arrignas, et du Béarn des Gaves. Un numéro vert est mis en place par Vinci Autoroutes : 05.82.95.09.30

est mis en place par Vinci Autoroutes : 05.82.95.09.30 Un module interactif d'expression est ouvert sur le site www.a64-echangeur-carresse-cassaber.com

d'expression est ouvert sur le site www.a64-echangeur-carresse-cassaber.com Chacun peut aussi écrire au maître d'ouvrage par courrier (Direction de la Maîtrise d’Ouvrage Ouest Concertation demi-échangeur Carresse-Cassaber / Sorde-l’Abbaye 22, avenue Léonard de Vinci - 33600 Pessac) ou par mail a64-echangeur-carresse-cassaber@vinci-autoroutes.com