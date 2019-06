Demi-échangeur de Carresse-Cassaber : les Landais ne veulent pas être seuls à payer

Sorde-l'Abbaye, France

C'est un projet qui remonte à 2011. C'est à projet à 17 millions d'euros. Des camions, remplis de pierres, qui viennent de carrières à Carresse-Cassabère, dans les Pyrénées-Atlantiques et qui, pour se rendre au port de Bayonne, empruntent des routes landaises et traversent les communes de Sorde-l'Abbaye et Peyrehorade.

Les habitants de ces deux communes n'en peuvent plus et attendent donc avec impatience la réalisation de ce projet de demi-échangeur de Carresse-Cassabère. Il doit permettre de créer une bretelle d'accès sur l'A64 et ainsi dévier le parcours des camions. Le projet a été inscrit dans le PIA (Plan d'Investissement Autoroutier) en 2016. Mais, ce vendredi, en session plénière, les élus landais ont appris que plusieurs financeurs pourraient revenir sur leurs engagements.

Les collectivités du 64 pointées du doigt

Une réunion s'est tenue le 28 mai dernier en préfecture, à Mont-de-Marsan. Autour de la table se trouvaient les co-financeurs du projet : l'Etat, le Département des Landes, la communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans, le concessionnaire ASF, les carriers et les collectivités Béarnaises. Ces dernières conditionnent voire remettent en cause leur participation.

Le Département des Pyrénées-Atlantiques, qui devait verser deux millions d'euros, attendrait le calendrier de réalisation de l'échangeur de Morlaàs, quant à la communauté de communes du Béarn des Gaves, qui devait abonder à hauteur de 500.000 euros, elle remettrait en cause le montant de sa participation, expliquant qu'après une fusion avec une autre collectivité, elle n'aurait plus suffisamment d'argent, a expliqué le Président du Conseil Départemental des Landes.

Et ce n'est pas tout. Les carriers, qui empruntent les routes landaises doivent verser un million d'euros au pot commun. À ce jour, sur les trois les entreprises concernées, une seule confirme sa participation.

Quand le Département des Landes apporte plus de quatre millions et demi d'euros et la communauté de communes du Pays d'orthe et Arrigans, 250.000 euros. Le reste étant pris en charge par l'Etat et le concessionnaire.

S'il fallait en rester là, il manquerait pas loin de trois millions d'euros.

Le coup de gueule des élus landais

La situation à de quoi agacer au Département des Landes, majorité et opposition. La difficulté c'est que l'activité des carrières se situe dans le département des Pyrénées-Atlantiques, mais que tous les camions passent systématiquement par le Nord. Après plusieurs années de discussions, de signatures de conventions, un accord avait été trouvé.

Assez aberrant et extrêmement surprenant

Aujourd'hui, les élus landais aussi en ont ras le bol, et c'est "d'autant plus justifié que c'est une opération que nous allons financer avec une communauté de communes landaise, sur _un territoire qui relève des Pyrénées-Atlantiques_. C'est vraiment pour supprimer les nuisances occasionnées dans notre département que nous avons fait le choix de financer une opération extérieure à notre département", explique Olivier Martinez, vice-président en charge des infrastructures.

L'élu rappelle que les Pyrénées-Atlantiques bénéficient des retombées économiques de l'activité des carrières, "et nous avons des collectivités qui refuse de participer, ce qui est quand même assez aberrant et extrêmement surprenant".

La riposte ?

Le temps commence à manquer. Les délais légaux pour la réalisation ce demie-échangeur de Carresse-Cassabère arrivent à terme le 8 novembre prochain. Un accord doit donc être trouvé avant, sinon le projet sera abandonné.

Olivier Martinez voit deux solutions : "Soit nous sommes en capacité, tous, de confirmer nos engagements financiers. Soit, le Conseil Départemental des Landes pendra ses responsabilités et le Président du Département sera peut-être en mesure de prendre des arrêtés pour _interdire le passage des camions. Ces camions qui sortent d'entreprises des Pyrénées-Atlantiques trouveront des solutions sur la voirie départementale des Pyrénées-Atlantiques. Il est hors de question que nos administrés continuent à subir ces nuisances, parce que ces collectivités au Sud des Landes remettent en cause une participation que nous pensions acquise."_

Sur ce dossier, Mathieu Ara, conseiller sur le canton de Mont-de-Marsan 1, et membre de l'équipe Geneviève Darrieussecq, a assuré de la disponibilité de la secrétaire d'Etat.