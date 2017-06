Démolition de la centrale de Richemont : routes, autoroutes coupées et périmètre de sécurité ce dimanche

A l’occasion de la démolition des plusieurs anciennes unités de la centrale EDF de Richemont, plusieurs routes et autoroutes vont être coupées ce dimanche 11 juin. Un périmètre et la mise en sécurité des riverains sont également prévus autour du site. Toutes les infos pratiques ici.

La centrale EDF de Richemont avait déjà perdu ses cheminées en 2007 et 2012. Ce dimanche 11 juin, à 11h30, elle va encore un peu plus disparaître du paysage puisque les anciennes unités 1, 2 et 3 vont être démolies. Une opération de « semi-foudroyage » qui consiste à dynamiter les fondations et les poteaux pour faire basculer les bâtiments sur leur face sud. EDF recyclera ensuite les déchets et réhabilitera le site pour y installer de nouvelles activités industrielles. La réhabilitation complète du site de Richemont est prévue pour 2020.

L’A30 et l’A31 coupées la matinée

En conséquence, un important dispositif de sécurisation est mis en place par EDF et la préfecture de Moselle. Particulièrement handicapant pour les riverains : la circulation sera interrompue de 9h30 à 12h sur les routes départementales suivantes :

La RD 54 à Richemont et avant le rond-point giratoire sur la RD 953.

La RD 61 à Bertrange

La RD 8 avant le rond-point giratoire sur la RD 1 à Bousse

A partir de 11h10 également, les autoroutes A 30 et A 31 seront coupées le temps de l’intervention

L’A30 dans le sens Longwy vers Metz

L’A31 dans le sens Thionville vers Metz et Metz vers Thionville

Périmètre de sécurité autour du site

En plus de ces coupures, un périmètre de sécurité de 300 mètres autour de la centrale sera mis en place dès le début de la matinée et étendu ensuite à partir de 11h, à l’approche de l’intervention. La préfecture, chargée de la mise en sécurité des riverains et de la communication auprès des mairies et habitants concernés, doit préciser son dispositif.

Où aller voir ça ?

Pour les curieux, le meilleur point de vue sera au bord de la véloroute, le long de la Moselle à Bousse. Sinon, la démolition sera retransmise en direct en vidéo sur le parvis de la mairie de Bousse et ici sur youtube.