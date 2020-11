Démolition de Petroplus à Petit-Couronne : plusieurs routes fermées à la circulation

Les dernières cheminées de l'ancienne raffinerie Petroplus à Petit-Couronne, au sud de Rouen (Seine-Maritime), vont être détruites ce samedi à partir de 14h. On fait le point sur les perturbations que cela entraîne.

L'ancienne raffinerie Petroplus, installée depuis 1929 à Petit-Couronne (Seine-Maritime) et dont l'activité s'est arrêtée en 2013, va bientôt totalement disparaître. Ses trois dernières cheminées vont être détruites ce samedi, à partir de 14 heures. L'une d'entre elle, rouge et blanche, visible à des kilomètres, fait 170 mètres de haut. Les deux autres mesurent 70 mètres.

La circulation coupée sur plusieurs axes

A partir de 13 heures, soit une heure avant le début de la démolition, la circulation sera coupée rue Aristide Briand, voie qui relie Petit-Couronne à Grand-Couronne.

La rue Sonopa, le boulevard maritime, la route des Docks et le boulevard Cordonnier seront également fermés à la circulation et à la promenade. Aucune livraison ne sera possible, elles devront être reprogrammées ou avancées au matin.

Les opérations de démolition devraient durer toute l'après-midi.