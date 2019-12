Déols : le centre national de tir sportif, site d'essai national d'exploitation pour les voitures autonomes

Déols, France

Châteauroux a été choisie par Keolis pour accueillir le 1er centre d'essai d'exploitation : on y mènera des essais pratiques, dans des conditions réelles sur les véhicules autonomes développés par Keolis. La convention de partenariat entre Châteauroux Métropole, le Centre National de Tir Sportif et Keolis a été signée le 11 décembre 2019. C'est le premier du genre en France, et même dans le monde.

Une opportunité pour Châteauroux

Ce partenariat a été imaginé lors des dernières rencontres internationales des transports publics gratuits. Le CNTS de Déols a plu au leader du transport de voyageurs, raconte Clément Aubourg, responsable des véhicules autonomes pour Keolis : "Le site nous permet de mener des tests en conditions réelles, à l'extérieur et à l'intérieur, on a enregistré jusqu'5 km de trajets. Ainsi, nous pourrons mener des tests sur la gestion des flottes, avec des passagers lors des rencontres sportives, optimiser la sécurité et tester de nouvelles évolutions." En plus des tests pratiques, c'est à Déols que les opérateurs des navettes et véhicules autonomes seront formés, parmi eux, les conducteurs de bus de l'agglomération.

Gil Avérous, maire de Châteauroux et président de Châteauroux Métropole n'a pas caché son enthousiasme : "C'est une grande satisfaction, maintenant quand on parle de Châteauroux, on est plus optimiste, on nous fait confiance pour accueillir des projets ambitieux. Nous pourrons aussi compter sur des retombées économiques : les opérateurs qui viendront se former ici vont devoir se loger, consommer."