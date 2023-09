Déols : quels sont ces drôles d'appareils au dessus des feux tricolores ?

Vous les avez peut-être aperçues depuis lundi : deux longues perches de mesure ont été installées à Déols, au dessus de deux feux tricolores. Elles vont y rester jusqu'à ce vendredi 22 septembre, et servent à mesurer le trafic. Il s'agit de caméras "analytiques", installées dans le cadre d'une enquête publique sur la circulation et le stationnement, qui sera complétée par une étude de stationnement, et un questionnaire adressé aux habitants. Les Déolois doivent le recevoir dans leurs boites aux lettres, et donner leur avis avant le 1er novembre.

Vitesse, stationnement, vélo ... les Déolois ont des remarques

Avant même de recevoir le questionnaire dans leurs boîte aux lettres, les Déolois ont des remarques à faire. Beaucoup parlent spontanément du stationnement, parfois difficile dans certaines rues. Cette commerçante peste contre ceux qui ne respectent pas la limitation de 30 minutes mise en place dans la zone bleue. Certaines voitures resteraient plus longtemps. À l'inverse, certains automobilistes se plaignent de ces zones bleues qui proposent des créneaux de stationnement trop courts. "C'est vrai qu'il y a à peine assez de places de parking" estime de manière plus générale Cécile, qui habite à Déols depuis quelques années.

L'autre point qui fâche, c'est la vitesse sur certains axes. Malgré l'existence de plusieurs feux rouges, cela ne semble pas freiner les automobilistes. "On a demandé à avoir des dos d'âne, mais ils ne veulent pas en faire la mairie" explique une commerçante, installée sur l'avenue du Général de Gaulle. La maire, Delphine Genest, confirme que cette option n'a pas été retenue, car le dispositif peut provoquer des nuisances sonores, et serait donc peu pertinent selon elle dans les zones habitées. La municipalité a préféré la mise en place d'une zone 30 dans le centre ville : au niveau de l'entrée, juste après le pont qui relie à Châteauroux, sur une partie des avenues d'Issoudun et Charles de Gaulle. Cette zone sera également mise en place devant l'école Paul Langevin d'ici la semaine prochaine.

Les appareils de mesure ont été installés sur neuf points au sein de la commune © Radio France - Manon Klein

Sur les réseaux sociaux, où l'enquête publique sur la mobilité est annoncé, certains internautes évoquent également les pistes ou voies cyclables, quasiment absentes en centre-ville de Déols. Les vélos y roulent actuellement sur la route, sans démarcations, ou parfois sur le trottoir. La maire Delphine Genest, affirme que la municipalité a commencé à travailler sur la mobilité douce, puisque Brassioux est aujourd'hui relié au centre-ville, "par contre il nous reste à travailler sur les déplacements entre le centre-ville et le passage du pont, pour retrouver la commune de Châteauroux". Encore faut-il trouver de la place. La maire envisage de recréer une passerelle réservée aux piétons et aux vélos sur les anciennes piles du pont.

Les conclusions de l'enquête publique attendues en décembre

La maire de Déols attend les retours de la société spécialisée Iprocia, chargée d'analyser les retours des caméras installées sur 9 points d'observation au sein de la commune. Le stationnement sera aussi étudié de près. Enfin les questionnaires complétés par les habitants viendront compléter le dispositif. Les retours de cette enquête publique sont attendus au mois de décembre.