Départ de la Vuelta : toutes les infos circulation à Nîmes

La Vuelta va soulever les foules à Nîmes, elle va aussi bloquer des rues. Toutes les informations pratiques concernant la fermeture des routes ce week-end, pour vous éviter de désagréables surprises.

À partir de jeudi Nîmes se met à l'heure espagnole plus que jamais avec le départ de la Vuelta, le tour d'Espagne cycliste. La course aura lieu samedi et dimanche et forcément des routes seront donc coupées à la circulation. Ci-dessus, vous pouvez retrouver les zones à éviter le samedi.

Les barrières sont déjà là, devant les Arènes. © Radio France - Alexandre Berthaud

Six mille barrières installées

Les services de la ville vont installer 6000 barrières, un travail de titan et une organisation colossale. Le dimanche, le peloton ne fera que traverser la ville, ce qui engendrera tout de même des perturbations.

Le départ de la 2e étape (Nîmes-Gruissan) sera donné à 12h45. © Radio France

Concernant le programme, les festivités débutent jeudi soir avec, une ouverture tardive des commerces, des concerts. Vendredi aura lieu la présentation officielle des équipes aux jardins de la Fontaine, à partir de 18 h 30. Le départ du contre-la-montre est prévu à 17 h 30 le samedi, depuis la Maison Carrée, avec traversée des Arènes.