Départ en vacances : Bison Futé voit orange en Ile-de-France ce week-end

Dès vendredi, les bouchons vont se former en Ile-de-France. Bison futé voit orange pour la région dans le sens des départs vendredi et dans le sens des retours samedi, pour cette deuxième semaine de vacances d'hiver.

Il est conseillé de partir avant 14h ce vendredi 24 février. Les premiers ralentissements doivent apparaître en Île-de-France dès la fin de matinée sur l’autoroute A6 entre Wissous et Chilly-Mazarin. Des bouchons vont se former dès le début d’après-midi, notamment sur les autoroutes A6B, A86 et A6 et atteindre leur pic en fin de journée. La circulation restera dense sur l’A6 jusqu’en fin de soirée.

Pour le samedi 25 février, il est conseillé de rejoindre ou de traverser l’Île-de-France avant 14h. Dans le sens des retours, la circulation sera difficile dans la région, notamment sur l’A6. Le trafic va être particulièrement dense dès le début de l’après-midi jusqu'en milieu de soirée.