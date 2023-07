Départ en vacances : Bison Futé voit orange vendredi, rouge en Île-de-France

La journée de vendredi est classée en orange dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire, alerte Bison Futé dans ses prévisions publiées mercredi. Le trafic sera particulièrement chargé, toujours dans le sens des départs, en Île-de-France avec un classement en rouge. La circulation sera dense "sur la plupart des grands itinéraires en direction du Nord-Ouest et au départ de l'Île-de-France", alerte Bison Futé.

ⓘ Publicité

Dans le détail, l'organisme de prévision de la circulation routière conseille de quitter ou de traverser l'Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h, d'éviter l'autoroute A31 entre Nancy et le Luxembourg entre 18h et 21h, l'A7 entre Lyon et Orange entre 12h et 21h, l'A63 entre Bayonne et l'Espagne entre 15h et 19h et l'A50 entre Marseille et Toulon entre 15h et 21h.

La journée de samedi est classée orange dans le sens des départs au niveau national et rouge sur le quart nord-ouest de la Vendée jusqu'au Nord, en passant par le Cher et le Finistère. Les automobilistes sont ainsi invités à quitter ou travers l'Île-de-France avant 5h, d'éviter l'A31 entre Nancy et le Luxembourg entre 10h et 15h, l'A11 entre Le Mans et Nantes de 10h à 14h, l'A63 entre Bayonne et l'Espagne entre 10h et 14h et l'A7 entre Lyon et Orange entre 8h et 18h.

Le retour à la normale est prévu pour dimanche, classé vert dans les deux sens.