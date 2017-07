Départ en vacances, du gros passage ce week-end en Bourgogne

Ce long week-end du 14 juillet 2017 restera certainement comme l'un des plus chargé sur les routes de France! Les sociétés d'autoroute proposent de nombreuses animations pour que les automobilistes s'arrêtent pour faire une pause.

Début du voyage vers les vacances ! © Radio France - Thomas Nougaillon

Circulation dense ce 14 juillet sur les autoroutes de Bourgogne,Bison Futé voit orange au niveau national tout comme ce samedi. Chez nous en Bourgogne, comme d'habitude ce samedi, les difficultés sont attendues pour ceux qui descendent vers le Sud sur l'A31 entre Langres et Dijon où cela devrait bouchonner de 9h à 13h. Sur l'autoroute A6 au niveau d'Auxerre. Ou encore, toujours sur l'A6, entre Beaune et Mâcon où ça pourrait coincer de 8h à 12h! Pour prendre votre mal en patience, il y a les aires d'autoroutes.

Et si on faisait une pause ? © Radio France - Thomas Nougaillon

Louis et Anne-Lise, 35 et 34 ans, ce sont arrêtés sur l'aire de Dijon-Brognon sur l'A31 à une quinzaine de kilomètres au Nord de Dijon. Le jeune couple descend de Bruxelles direction le Sud de la France avec ses deux très jeunes enfants: Otto 2 ans et demi et Nora 9 mois.

Louis, son épouse et ses deux enfants sur l'aire de Dijon-Brognon © Radio France - Thomas Nougaillon

Reportage sur l'aire de Dijon-Brognon de Thomas Nougaillon Copier

La pause s'impose sur la route des vacances

Des jeux pour détendre les enfants pendant la pause des parents © Radio France - Thomas nougaillon

Les départs en vacances, c'est également l'occasion de profiter d'animations gratuites (des animations qui démarrent ce samedi 15 juillet) pour se changer les idées. Exemple sur l'aire de Dijon-Brognon ce samedi de 9h à 16h* avec Frédéric Thomas (Frédéric c'est son prénom!)** responsable des animations pour l'ensemble du groupe APRR et AREA (les autoroutes Rhône et Alpes).