Départ en vacances : les bons réflexes avant de prendre la route

Pendant l'été, Jean-Julien Michel ne chôme pas. Le dépanneur est agréé pour intervenir sur l'autoroute A7. En 30 minutes, il doit pouvoir être sur les lieux de l'accident pour récupérer le véhicule en panne. L'été, il peut y avoir jusqu'à 50 interventions par semaine.

"On intervient pour des pneumatiques usés, des surchauffes moteur, des problèmes d'alternateur ou d'injecteurs", raconte Jean-Julien Michel. Des pannes qui pourraient être évitées dans certains cas. "Il faut bien penser à vérifier la pression des pneus et leur usure. Parfois, les vieux pneus sont craquelés et un pneu craquelé, c'est très dangereux. Ça peut éclater", rappelle le dépanneur.

Même en ne roulant pas pendant le confinement, les pneus s'usent et peuvent s'être déformés. Il faut donc bien les vérifier avant de partir, "surtout lorsqu'on part en vacances : on charge un peu plus le véhicule, on est un peu plus nombreux à l'intérieur et il y a donc plus de contraintes sur les pneumatiques", rappelle Jean-Julien Michel.

Niveau d'huile et liquide de frein

En plus des pneus, une vérification des niveaux des liquides ne fera pas de mal. "Il faut bien regarder à froid le niveau d'huile dans le moteur, explique Christophe Truchet, garagiste à Saint-Péray en Ardèche. Bien regarder aussi le niveau de liquide de refroidissement, le liquide de frein et aussi le lave-glace. On en a pas mal besoin sur l'autoroute."

Malgré ces précautions, une panne peut tout de même arriver. Sur l'autoroute, il ne faut pas oublier les bons réflexes : enfiler son gilet jaune et passer derrière la barrière de sécurité. Il faut ensuite appeler les gendarmes qui préviendront l'exploitant de l'autoroute qui vous enverra une dépanneuse.