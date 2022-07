Départ en vacances : Les gendarmes d'Ille-et-Vilaine à l'affût des mauvais comportements au volant

Premier week-end des vacances estivales. Les routes bretonnes sont orange dans le sens des départs selon Bison Futé, ce samedi 9 juillet. Pour éviter des comportements trop dangereux sur les routes, les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR) d'Ille-et-Vilaine sont à l'affût.

Les comportements à risque de l'été selon le capitaine Fabrice Bourdiec. Copier

Sur leurs motos, postés à la sortie d'une aire d'autoroute, les gendarmes attendent le signal, souvent pour un excès de vitesse. "En ce week-end de départ en vacances, nous surveillons la vitesse, la somnolence au volant et la conduite sous alcool ou drogue", énumère le capitaine Fabrice Bourdiec, à la tête de l'EDSR. "Il peut y avoir des gens qui consomment des substances la veille ou le midi pour fêter leur départ".

La peur du gendarme c'est le début de la sagesse.

L'objectif est avant tout de faire de la dissuasion selon le gendarme. "En bougeant et en changeant de place fréquemment, on va se faire repérer. Les gens vont savoir que nous sommes dehors. La peur du gendarme c'est le début de la sagesse. Le flux va donc ralentir et les gens seront plus attentifs."

Ces opérations de contrôle vont se répéter tout l'été, partout dans le département.