Départ en vacances : une famille se lance le défi de traverser la France en voiture électrique

"Je le vis un peu comme une expérience", sourit Françoise. Avec son mari et son fils, Lisandre 8 ans, ils partent en vacances à bord de leur voiture électrique : c'est une première. La famille a quitté Avignon, dans le Vaucluse, elle a fait une halte en Haute-Loire, s'est arrêtée en Sarthe pour arriver à Caen dans le Calvados ce jeudi 27 juillet.

D'ordinaire, leur voiture blanche 100% électrique ne sert que pour les trajets du quotidien, mais cette fois-ci la mère de famille, Françoise, a voulu la tester sur un long parcours de près de 1.000 kilomètres. "Je lance le chronomètre dès qu'on s'arrête pour un temps de charge !" C'est justement sur l'aire d'autoroute de Sargé-lès-le-Mans, au nord du Mans que la famille fait une pause. D'après les premiers relevés de Françoise "sur six heures roulées, on a besoin d'environ 2h30 d'arrêt supplémentaire pour charger".

La famille doit attendre jusqu'à 25 minutes pour que leur voiture soit rechargée. © Radio France - Lucie Amadieu

Le trajet dure plus longtemps mais Lisandre est sage à l'arrière et Sébastien relativise. "Ça nous contraint à faire des pauses nécessaires puisque finalement toutes les deux heures, on s'arrête. C'est ce qui est recommandé. Oui c'est long, ça demande de l'organisation, mais pour le repos des conducteurs ce n'est peut-être pas si mal."

Un trajet qui demande plus d'anticipation

L'organisation, c'est le maître-mot de ce périple. Le couple a plusieurs applications pour connaître l'emplacement des bornes électriques ou encore leur disponibilité. "C'est une vraie charge mentale de se soucier du niveau de la batterie, de prévoir où s'arrêter, si on se laisse une marge d'erreur ou pas. Par rapport à une voiture thermique, c'est une vraie nouveauté !", souligne Françoise. La mère de famille juge que les bornes sont suffisamment nombreuses et fonctionnelles. Depuis le printemps 2023, toutes les aires d'autoroutes Total sont équipées de bornes de recharge : il y en a 27 réparties dans les cinq aires d'autoroutes sarthoises. Au niveau du coût, le couple estime que sur un trajet aussi long, "c'est comparable aux voitures thermiques mais que pour les trajets du quotidien c'est plus avantageux".

La famille se laisse le trajet retour pour savoir si "ce qu'elle a voulu" est une solution viable sur les longs parcours. Elle rendra sa location de vacances deux jours à l'avance : le temps de descendre de la Normandie jusqu'à Avignon toujours au rythme de leur voiture électrique.