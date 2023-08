Départs en vacances : 415 kilomètres de bouchons recensés par Bison Futé à 12h

Bison Futé recense 415 kilomètres de bouchons dans toute la France à midi, un trafic "inhabituel", alors que ce vendredi est classé rouge dans le sens des départs . Un pic a été atteint un peu plus tôt dans la journée, à 430 km. Pour comparaison, vendredi 28 juillet, 600 km d'embouteillages avaient été recensés à la même heure lors d'un des principaux chassé-croisé de l'été, entre juillettistes et aoûtiens.

ⓘ Publicité

À la même période en 2019, pré-Covid, seuls 431 km de bouchons avaient été relevés par Bison Futé à la même heure. Les axes les plus encombrés sont l'A7 (Rhône), l'A63 (Gironde) et l'A9 (Pyrénées-Orientales). Samedi, la circulation risque d'être encore plus compliquée sur les routes dans le sens des départs, la journée étant classée noire par Bison Futé.

À lire aussi Circulation : vendredi rouge avant un samedi noir dans le sens des départs