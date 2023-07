Départs en vacances : 90.000 véhicules attendus sur l'A20 samedi à Limoges, des restrictions mises en place

Attention si vous prenez la route ce vendredi et ce samedi. Bison Futé annonce un trafic très chargé vers le Sud pour ce nouveau week-end de départs en vacances. Et en Limousin, on attend beaucoup de monde sur l'A20 en direction du Sud, à tel point que ce vendredi après-midi et ce samedi toute la journée, les échangeurs 31 d'Ester Technopole et 32 La Bastide seront fermés pour éviter d'aggraver le trafic de l'autoroute qui est estimé pour samedi à 90.000 véhicules par jour ! "C'est énorme, c'est 30 à 50% de plus qu'un jour normal", explique Jean-Michel Desbordes, Responsable de l'exploitation et de la sécurité routière à la Dirco, (Direction des Routes du Centre-Ouest, qui gère l'A20). Cela se traduit par des pics à 3.600 véhicules par heure dans la traversée de Limoges, c'est bien au-delà de ce que les voies peuvent absorber. Forcément, donc, ça va coincer...

Et ça coincera encore plus s'il y a le moindre incident de trafic, "qui peut prendre des dimensions disproportionnées par rapport à ce que l'on peut connaître habituellement" dit Jean-Michel Desbordes. "Cela peut être un simple accrochage, une crevaison ou un véhicule en feu, tout incident à des répercussions très rapides sur le trafic et son écoulement" explique-t-il.

Certaines bretelles d'accès à l'A20 fermées à Limoges

D'où l'idée, désormais récurrente chaque été, de fermer certains échangeurs qui, à Limoges, déversent le trafic local sur l'A20,k pour "ne pas en rajouter" à ces conditions de circulation. "L'idée est de donner un peu plus de confort et de sécurité aussi bien aux usagers en transit qu'aux usagers de Limoges car si on cumule les trafics, on va augmenter les situations de blocages et les risques d'accidents au détriment de l'ensemble des usagers", poursuit le Responsable de l'exploitation et de la sécurité routière à la Dirco. Des déviations seront mises en place pour le trafic local, afin que la vie des haut-viennois soit la moins perturbée possible et que les estivants en transit ne gardent pas un trop mauvais souvenir de leur traversée du Limousin dans son ensemble : car il n'y a pas que Limoges. Les choses s'annoncent aussi très compliquées vers Brive, au croisement de l'A20 et de l'A89, en direction du Sud et de l'Ouest

Infos pratiques :

Ainsi, sur la section urbaine de Limoges, les bretelles d’accès à l’autoroute A20 des diffuseurs n°31 (Technopole) et n°32 (La Bastide) seront fermées, dans le sens nord-sud, les vendredi 21 et 28 juillet et les vendredi 4 et 11 août de 15 h à 20 h, de même que les samedi 22 et 29 juillet, 5 et 12 août de 8 h à 18 h. Des déviations seront mises en place pendant ces périodes à partir du diffuseur n°31, par les RD 250 et RD 29 jusqu’à l’échangeur n°33 (Les Casseaux), et via le boulevard Robert Schuman pour le diffuseur 32. Plus généralement, il est déconseillé dans la mesure du possible d’emprunter l’autoroute A20 pour des déplacements à usage local durant ces périodes afin d’éviter d’être piégé dans les perturbations prévues.