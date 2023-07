Départs en vacances : à bord d'une patrouille sur l'A28

Encore un week-end très chargé sur les routes, avec le 14 juillet qui tombe un vendredi, veille de grands départs en vacances. Un week-end à haut risque aussi pour les travailleurs des autoroutes, mobilisés pour la propreté et en cas d'accident.

Un camion de patrouille percuté par semaine

Chaque patrouille représente environ 300 kilomètres aller/retour pour un agent routier. Mikael Bazoge s'occupe de la portion de l'A28 autour de Maresché, entre Le Mans et Alençon. Lorsqu'il entame sa tournée, il vérifie tout l'équipement de son camion : panneaux lumineux à l'arrière, radio, gyrophare... Il part ensuite vérifier chaque aire de repos dans son périmètre : poubelles, toilettes, propreté, sécurité, entretien. Il veille sur tout.

Mais son métier, c'est aussi, et surtout, assurer la sécurité en cas d'accident. Dès qu'un incident a lieu, il se rend sur place pour sécuriser la zone : neutraliser une voie de circulation, alerte les automobilistes qui arrivent pour demander de ralentir... Sauf que de trop nombreux usagers ne respectent pas les règles de sécurité : "lorsqu'un véhicule est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, il faut se déporter au maximum sur une autre voie. C'est ce qu'on appelle le corridor de sécurité. C'est dans le code de la route et punissable par des retraits de points ou des amendes. Sauf qu'environ un conducteur sur quatre ne le respecte pas".

Résultat : depuis le début 2023, près d'un fourgon de patrouilleur par semaine a été percuté sur le réseau Vinci Autoroutes. Sur 2022, le bilan était à plus d'un par semaine.

Autres facteurs de risque : la somnolence et l'inattention, particulièrement tôt le matin, à la tombée de la nuit et après le repas du midi.

Les conseils aux automobilistes

Avant les grands départs, il vaut donc mieux respecter ces quelques règles, selon Amélie Desnos, responsable communiation chez Vinci Autoroutes : **"**On recommande aux automobilistes de bien s'informer sur les conditions de circulation, ensuite de bien préparer leur véhicule, vérifier la pression des pneus, l'état des phares, bien vérifier l'arrimage aussi, beaucoup de porte vélo ou de coffre de toit. En cette période de départs en vacances, c'est très important de vérifier l'arrimage. Et puis, écoutez 107.7 sur le trajet pour s'informer des conditions de sécurité et avoir les messages de ralentissement si nécessaire et évidemment s'arrêter toutes les 2 h pour faire la pause et repartir dans des bonnes conditions de sécurité"

Les prévisions trafic en Sarthe

Ce week-end, des pics de fréquentations sur les autoroutes du Nord-Ouest, dans la Sarthe les routes seront chargées dès vendredi 14 juillet au matin et jusqu'à samedi midi. Dans le sens des retours, prudence dimanche, plus de 55 000 véhicules sont attendus dans le secteur du Mans.