Départs en vacances : autour de Dijon nos autoroutes croulent sous les déchets de tous ordres

Des coffres de toit mal arrimés, des bouts de pneus mais aussi des vieilles chaussures et même des bouteilles d'urine... C'est la grande diversité des déchets qui sont ramassés chaque jour sur les autoroutes ou sur les aires de repos. Et plus le trafic est dense, plus il y a de déchets.

Nouveau week-end de chassé croisé entre ceux qui partent et ceux qui rentrent de congés. Cette année encore ces grandes migrations estivales vont laisser des traces... Selon une enquête publiée par Vinci Autoroutes l'été dernier 37% des automobilistes interrogés reconnaissaient avoir, au moins une fois, jeté des déchets par la fenêtre de leurs voitures sur l'autoroute ! A l'été 2018, ils étaient 33% à faire la même réponse à cette enquête.

On retrouve de tout

Baptiste Jeannin est l'un des responsables du district APRR à Dijon. Ce district gère une centaine de kilomètres d'autoroutes notamment une portion d'A39 et d'A31. Combien de tonnes de déchets sont collectées chaque année ? Et que retrouve t-on au juste ? Eh bien "de tout" explique-t-il.

Les explications de Baptiste Jeannin

15 tonnes collectées chaque année

"On a réussit à estimer que sur une portion de 45 kilomètres d'autoroutes nous parvenons à récolter plus ou moins 15 tonnes de déchets sauvages". Et leur diversité est très étonnante. "On va avoir des pertes de chargement liées à des accidents ou liées à des arrimages mal effectués. Mais la plupart du temps on trouve de tout : des vieilles chaises, on a déjà trouvé des skis, une planche de surf, on a déjà eu des CDs de Johnny Halliday aussi !"

Des bouteilles d'urine

Moins glamours les paquets de cigarettes, les bouteilles, les emballages alluminium de sandwichs, des sacs poubelles pleins et les inénarrables bouteilles d'urine balancés par la fenêtre des camions...

Ces déchets sur l'aire de repos de Gevrey-Chambertin ont été retrouvés à moins de dix mètres des containers à poubelles © Radio France - Thomas Nougaillon

Le très grave accident d'un patrouilleur

Jeter des déchets sur l'autoroute peut s'avérer extrêmement dangereux pour le personnel autoroutier, en témoigne ce fourgon accidenté des APRR exposé sur l'aire de repos de Gevrey-Chambertin. Il y a deux ans un patrouilleur arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour ramasser un bout de bois s'était fait percuter par un poids-lourd. L'homme s'en était sorti miraculeusement ! Mais la mésaventure a durablement marqué les équipes.

Un très grave accident s'est produit à l'été 2018 explique Baptiste Jeannin © Radio France - Thomas Nougaillon

Prêts à affronter "la marée"

Selon le district APRR du Dijonnais les pics de circulation sur l'autoroute peuvent atteindre les 2 800 véhicules par heure sur l'A31 en direction du Sud en ce moment. Pour inciter au maximum ces automobilistes en transit à se servir des poubelles, sur les aires de repos, les énormes containers de 5 000 litres ont tous été vidés prêts à affronter "la marée". Par ailleurs des poubelles spécifiques aux routiers sont également installées.

Reportage sur l'aire de repos de Gevrey-Chambertin près de Dijon

Pour sensibiliser ses clients le groupe APRR a mis en ligne une série de conseils ainsi qu'une vidéo, cette campagne d'information est baptisée "visez juste sur nos aires".