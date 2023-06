Départs en vacances : Bison Futé classe la journée de vendredi orange dans le sens des départs

Si les vacances scolaires débutent officiellement le 7 juillet au soir, la circulation sera quand même dense dès ce vendredi. Bison Futé classe la journée orange dans le sens des départs partout en France, sauf la région Ile-de-France qui est classée rouge . "Il s'agit principalement de Français, non soumis aux obligations scolaires, qui prennent leurs vacances dès le début de l'été pour profiter d'une moindre fréquentation, mais également de touristes étrangers venant des pays voisins", précise Bison Futé.

ⓘ Publicité

Départs en vacances. Les prévisions de Bison Futé pour vendredi, samedi et dimanche © Visactu

L'organisme de prévision de la circulation routière conseille de quitter ou de traverser les grandes métropoles et l'Île-de-France avant 12h, d'éviter l'autoroute A10 à hauteur de Bordeaux entre 12h et 16h, d'éviter l'A63 entre Bordeaux et l'Espagne entre 17h et 19h, d'éviter l'A7 entre Lyon et Marseille entre 15h et 17h. Les automobilistes sont aussi invités à éviter l'A31 en direction du Luxembourg entre 18h et 20h, l'A50 entre Marseille et Toulon entre 17h et 20h et l'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) qui "sera dense entre 17h et 20h.

La journée de samedi est classée orange en région francilienne et verte sur le reste du territoire dans le sens des départs. Il est donc conseillé de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant 8h.