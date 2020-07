Départs en vacances : Bison Futé voit orange vendredi au niveau national et rouge samedi

Attendez-vous à des difficultés de circulation pour ce deuxième week-end de départs en vacances. Bison Futé voit orange dans le sens des départs ce vendredi au niveau national et même rouge en Ile-de-France. Ce sera rouge également samedi avant une accalmie dimanche, journée classée verte.

Premiers embouteillages vendredi

"Les difficultés de circulation seront nombreuses dans les métropoles et leur périphérie ainsi que sur les axes en direction des lieux de villégiature", annonce le Centre national d’information routière dans un communiqué publié ce mercredi. "Ces difficultés seront renforcées en milieu d’après-midi par les flux des trajets travail-domicile. La circulation restera très dense jusque tard dans la soirée."

L’arc méditerranéen et l’Île-de-France "devraient connaître les principales difficultés. En Île-de-France, les premiers ralentissements seront enregistrés dès la fin de matinée sur l’autoroute A6b et les rocades (Boulevard Périphérique et A86) qui convergent vers les autoroutes A6 et A10", prévient le communiqué.

Samedi rouge

La journée de samedi est classée rouge au niveau national dans le sens des départs. "Les départs en vacances se feront principalement dans la matinée et ce jusqu’en milieu d’après-midi" précise Bison Futé.

Dans le sens des retours, la journée est classée orange au niveau national. "Les premiers ralentissements pourraient apparaître relativement tôt le matin sur l’autoroute A10 et dans une moindre mesure sur l’autoroute A6. L’autoroute A13 pourra également enregistrer des difficultés de circulation dès le milieu de la matinée. Ces difficultés pourraient se prolonger jusqu’en milieu d’après-midi."

► Dans le sens des départs :

- Vendredi 10 juillet est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en Île-de-France

- Samedi 11 juillet est classé ROUGE au niveau national

- Dimanche 12 juillet est classé VERT au niveau national, ORANGE en Ile-de-France et aux abords des agglomérations de Rouen, Caen, Angers et Nantes notamment

► Dans le sens des retours :

- Vendredi 10 juillet est classé ORANGE dans le sud-ouest

- Samedi 11 juillet est classé ORANGE au niveau national

- Dimanche 12 juillet est classé VERT au niveau national

Les conseils de Bison Futé pour le vendredi 10 juillet

Dans le sens des départs

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 7h ;

évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Tours de 13h à 20h ;

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Marseille de 12h à 20h ;

évitez l’autoroute A9 entre Orange et Montpellier de 14h à 20h et entre Montpellier et Narbonne de 12h à 18h ;

quittez les grandes agglomérations, et notamment Bordeaux, Toulouse et Lyon avant 15h.

Dans le sens des retours

évitez l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux de 15h à 20h ;

évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Bordeaux de 15h à 20h ;

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Marseille de 11h à 18h.

Les conseils de Bison Futé pour le samedi 11 juillet

Dans le sens des départs

quittez ou traversez l’Île-de-France après 16h ;

évitez l’autoroute A13 entre Paris et Rouen de 10h à 16h ;

évitez l’autoroute A10 à hauteur du péage de Saint-Arnoult de 5h à 16h ;

évitez l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux de 11h à 16h ;

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Marseille de 11h à 16h ;

évitez l’autoroute A8 à hauteur d’Aix-en-Provence de 10h à 16h ;

évitez l’autoroute A20 entre Limoges et Brive-la-Gaillarde de 11h à 15h ;

Dans le sens des retours

rejoignez ou traversez l’Île-de-France après 16h

évitez l’autoroute A10 à hauteur du péage de Saint-Arnoult de 7h à 13h ;

évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon de 9h à 16h ;

évitez l’autoroute A1 entre Lille et Paris de 9h à 13h ;

évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Bordeaux de 10h à 12h.

Les conseils de Bison Futé pour le dimanche 12 juillet

Dans le sens des départs