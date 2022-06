Départs en vacances : Bison Futé voit rouge en Ile-de-France vendredi

Même si les vacances scolaires n'auront pas encore officiellement commencé, la circulation sera déjà chargée en ce premier week-end de juillet. Bison Futé prévoit une journée rouge vendredi dans le sens des départs en Ile-de-France et orange samedi.

"Il s’agit principalement de Français, non soumis aux obligations scolaires, qui prennent leurs vacances dès le début de l’été pour profiter d’une moindre fréquentation mais également de touristes étrangers, en particulier en provenance de la Belgique pour qui les vacances commencent ce week-end", précise Bison Futé.

Circulation dense dès la fin de matinée

En Île-de-France, la circulation sera dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6, où les premiers ralentissements pourraient y être enregistrés dès la fin de matinée. Le boulevard périphérique et les autoroutes A86 et A6b seront également concernés par ces difficultés. En milieu d’après-midi, la conjugaison des trajets travail-domicile et les départs en week-end, nombreux pendant cette période, pourraient rendre la circulation très difficile jusque tard dans la soirée.

Il est conseillé de quitter ou traverser l'Ile-de-France avant 12h vendredi, et d'éviter l'autoroute A13 entre Paris et Rouen, de 10h à 17h samedi. Un fort trafic est attendu tout l'été avec 13 journées rouges et une journée noire, le samedi 30 juillet, date du chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens.