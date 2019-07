Départs en vacances : clim ou fenêtre ouverte ?

France

Clim ou fenêtre ouverte ? Et bien tout dépend de la vitesse. A 130 km/h sur l'autoroute, ouvrir les fenêtres paraît difficile sans avoir le désagréable bruit du vent. Le problème avec la climatisation, c'est qu'elle occasionne une surconsommation d'essence. En effet, l'air conditionné puise son énergie dans celle du moteur. La surconsommation peut atteindre 0,7 litre sur 100 km et plus la clim est forte plus on consomme. Attention au réglage : pour éviter de trop consommer et de se faire mal à la gorge, il faut régler la climatisation entre 5 et 7 degrés en-dessous de la température extérieure.

Rouler fenêtres baissées occasionne aussi une légère surconsommation, de l'ordre de 5 %, du fait du vent qui s'engouffre dans l'habitacle.

A grande vitesse la clim, à l'arrêt, on ouvre

A l'arrêt, en revanche, plus de problème de bruit et les fenêtres ouvertes apparaissent une meilleure solution, plus économique et quasiment aussi efficace pour rafraîchir l'habitacle. Baisser toutes les vitres de la voiture peut permettre de faire courant d'air, renouveler l'air de l'habitacle et de gagner en efficacité. L'idéal, sur un long trajet, est d'alterner entre clim et vitres baissées. Il ne faut pas non plus oublier que la clim a un impact sur l'environnement. Quand elle est enclenchée, la voiture émet 10 % de gaz à effet de serre en plus.