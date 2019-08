Départs en vacances : dans la famille Rauh, le train pour polluer moins

Les gares devraient être chargées en ce deuxième week-end d'août. Le train, c'est un moyen de transport plus rapide, plus confortable que la voiture. C'est surtout pour polluer moins que la famille Rauh l'a choisi pour ses vacances.

Nancy, France

"La voiture, ça pollue trop !" Quentin, 9 ans, donne le ton : chez les Rauh, on part en vacances en train. La famille de quatre personnes attend le sien, direction Paris. "On en a discuté tous ensemble, explique Florence, la maman. Le coût était le même, ça nous évite les enquiquinements sur la route et puis, à Paris, pas besoin de voiture !"

Tous les quatre sont sensibles à l'écologie. "On nous en parle à l'école, et puis maman m'a montré une vidéo où un orang-outan perd sa maison à cause de la déforestation", raconte Quentin. Le garçon a adopté des gestes pour protéger la planète : ne plus manger de pâte à tartiner à base d'huile de palme, trier ses déchets.

Une gourde pour éviter le plastique

Son grand frère Clément, qui entre en sixième, a acheté une gourde pour limiter le plastique : "Je ne l'ai pas prise aujourd'hui, ça s'est organisé à l'improviste. On a dû acheter une grande bouteille en plastique, mais on va la remplir plusieurs fois au robinet pour ne pas en racheter d'autres !"

Les frères Clément et Quentin Rauh, avant de partir à Paris en train. © Radio France - Emeline Vin

La famille a pris une seule fois le train à quatre, pour aller à Metz. "D'habitude, on part loin en vacances, donc on y va en voiture", explique Quentin, qui se souvient de vacances dans les Pyrénées. Mais Florence admet que le train offre un certain confort et surtout, va bien plus vite que la voiture.

De plus en plus de monde dans le train

Le chef de gare Christophe Lacroix remarque un attrait grandissant pour le train en vacances. "D'année en année, on a de plus en plus de monde dans les trains, sur toutes les destinations : l'aéroport Charles-de-Gaulle, Nantes, Bordeaux..." Seul Strasbourg fait moins recette. "On a des gens de tous âges, des familles, des personnes âgées."

Lui ne connait pas les raisons de cet engouement, mais "le train, c'est plus rapide, plus confortable, c'est tout bénéf'... Quand il n'y a pas de problèmes sur les voies."