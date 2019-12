Départs en vacances de Noël : trains, routes, vols... les prévisions trafic à partir de vendredi

Les vacances scolaires débutent vendredi soir pour les zones A, B et C, alors que la grève contre la réforme des retraites se poursuit dans les transports en commun. France Bleu fait le point sur les prévisions de circulation pour ce week-end du 20 au 22 décembre.

Du monde dans les gares et sur les routes. Alors que la grève contre la réforme des retraites se poursuit dans les transports en commun, les vacances scolaires débutent vendredi soir pour les zones A, B et C. Voici ce qui vous attend.

Trains : trafic "très perturbé"

Plus de la moitié des 850.0000 personnes qui ont réservé un train entre le 19 et 22 décembre pourront voyager normalement a promis la SNCF mardi. Presque 100% des voyages Ouigo seront assurés et "entre 50% et 60% des trains" circuleront. En pratique, c'est un peu plus compliqué.

Trois cas de figures sont possibles :

Vous faites partie des 50 à 60% de passagers dont le train est maintenu. La circulation est garantie et vous voyagerez sur le train que vous avez réservé.

Vous faites partie des 15% de passagers replacés dans un autre train partant le même jour mais à un horaire différent.

Vous faites partie des 32% de passagers dont le train est supprimé. Vous pouvez choisir d'être entièrement remboursé ou d'échanger votre billet, gratuitement et "sans surcoût". À charge pour vous d'essayer de trouver un train circulant le même jour vers la même destination. Une partie des passagers devra changer d'itinéraire, notamment si leur destination impose une correspondance, a prévenu la SNCF qui conseille de faire l'échange rapidement, de préférence sur Internet, car ceux qui n'ont pas encore de billet et qui en cherchent un à la dernière minute peuvent aussi réserver.

Que faire si vous avez réservé un train ?

Comment savoir si mon train circule ?

Les trains qui circulent jeudi, vendredi, samedi et dimanche sont visibles à la fois sur l’Assistant SNCF et sur le site OUI.sncf en cliquant sur l'onglet "en savoir plus". Grâce à votre numéro de train et la date de départ prévu, vous savez si votre train est maintenu. La SNCF s'est engagée à recontacter personnellement les passagers qui ont réservé par email ou SMS.

Que se passe-t-il si je veux échanger uniquement l'aller ou le retour ?

Pour certains cas particuliers, notamment lorsqu'il s'agit de n'échanger que l'aller sur un aller-retour, ou lorsque la SNCF ne vous propose qu'une destination proche de la destination finale (ex : Paris-Hendaye limité à Bordeaux), il est recommandé d'acheter un nouveau billet. Vous pourrez vous faire rembourser auprès du service après-vente dans les semaines à venir en présentant l'ensemble de vos billets.

Et si j’échange mon billet pour un autre, plus cher ?

"Les échanges se font sans frais et sans surcoût" : si vous souhaitez échanger votre billet acheté 30 euros contre un autre coûtant 50 euros, vous n'avez pas à payer les 20 euros supplémentaires.

Mon enfant devait voyager seul, pourra-t-il prendre le train ?

Pour permettre au plus grand nombre de personnes ayant déjà réservé un train de circuler ce week-end, la SNCF a annulé les billets de 6.000 enfants qui devaient voyager avec le service Junior & Compagnie, qui permet aux enfants de 4 à 14 ans de faire des trajets en toute sécurité avec un accompagnateur, animateur diplômé.

De quoi ai-je besoin pour prendre le train ?

Pour accéder aux TGV INOUI, OUIGO, Intercités de cette fin de semaine, il est impératif d’être en possession d’une réservation valide pour le train. L’accès aux quais est systématiquement contrôlé par des agents, mais ils ne peuvent effectuer d’échange de dernière minute.

Et pour les TER ?

Pour les clients ayant des correspondances en TER, celles-ci ne seront confirmées que la veille du voyage avant 17h. La SNCF précise que les billets TER restent valables même en cas de changement de train ou de transfert sur des cars. Pour vendredi, samedi et dimanche, tous les trains TER circulant sur les lignes suivantes sont déjà complets :

Paris-Auxerre-Clamecy

Paris-Auxerre- Avalon

Paris-Dijon-Lyon

Paris-Laroche-Migennes

Paris-Orléans-Tours

Paris-Bourges

Paris-Mulhouse (limité à Troyes)

Paris-Strasbourg (limité à Chalon)

Les ventes de billets sur ces trains sont fermées. Les clients n’ayant pas de billet doivent reporter leur voyage.

Pour les trains en direction de la Normandie sur les axes Paris-Caen-Cherbourg, Paris- Deauville, Paris-Granville et Paris-Rouen-Le Havre, la réservation habituellement facultative sera obligatoire les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 décembre.

Routes : vendredi et samedi orange selon Bison Futé

Faute de pouvoir prendre le train, certains vacanciers pourraient choisir de se déplacer en voiture, ce qui risque d'accroître les difficultés de circulation sur les routes prévient Bison Futé. C'est en Île-de-France, sur les grands axes intra-urbains et aux abords des grandes agglomérations que le trafic sera le plus dense vendredi et samedi.

Les conseils de Bison Futé pour le week-end :

Vendredi 20 décembre

quittez ou traversez l’île-de-France, entre 10h et 12h ou après 20h ;

quittez ou traversez les grandes métropoles entre 10h et 15h ou après 20h ;

l’accès en Italie par le passage du tunnel du Mont-Blanc(N205) sera dense entre 9h et 16h (attente supérieure à 30 min) et très dense de 13h à 15h (attente supérieure à 1h).

- - Bison Futé

Samedi 21 décembre

évitez de quitter ou traversez l’île-de-France, entre 10h et 19h ;

évitez de quitter ou traversez les grandes métropoles entre 10h et 18h ;

l’accès à l’Italie par le passage du tunnel du Mont-Blanc(N205) sera dense, entre 9h et 19h (attente supérieure à 30 min).

- - Bison Futé

Dimanche 22 décembre

Le meilleur moyen d'éviter les embouteillages et le stress en ce début de vacances, c'est de prendre la route dimanche. La journée est classée verte par Bison Futé.

à lire aussi Départs en vacances de Noël : vendredi et samedi orange sur les routes

► Notre dossier "Départs en vacances et circulation : conseils et infos pratiques"

Vols retardés ou annulés ?

Concernant le transport aérien, on ne sait pas encore si des vols seront retardés ou annulés.