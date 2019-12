Départs en vacances de Noël : vendredi et samedi orange sur les routes

Départs en vacances, grève dans les transports, achats de Noël de dernière minute : le trafic sera chargé vendredi et samedi sur les routes. Bison Futé a classé les journées orange. C'est en Île-de-France, sur les grands axes intra-urbains et aux abords des grandes agglomérations que le trafic sera le plus dense samedi.

Vendredi et samedi orange

Vendredi, la circulation sera dense dès la fin de la matinée en Île-de-France, en direction des différentes barrières de péages notamment sur l’autoroute A6. Les principales difficultés sont attendues sur l’A3, l’A86 et l’A6B pour rejoindre l’A6, ainsi que sur le boulevard périphérique.

Bison Futé

La journée de samedi est également classée orange dans tout le pays. Bison Futé prévoit des embouteillages aux sorties des grandes métropoles, sur les rocades et les grands axes radians. Des ralentissements importants sont attendus en direction d’Orléans, de Tours ou de la Normandie (A10, A13,...). La circulation sera difficile toute la matinée jusque dans la fin de l’après-midi. On attend des ralentissements au départ de Paris sur les autoroutes A6, A6a et A6b, A10, A86, A13 et la N118, dans la traversée de Lyon, ainsi que sur les axes menant vers les stations de sports d’hiver (A40, A42, A43).

Bison Futé

Le bon plan : circuler dimanche

Le meilleur moyen d'éviter les embouteillages et le stress en ce début de vacances, c'est de prendre la route dimanche. La journée est classée verte par Bison Futé.

Les conseils de Bison Futé pour le week-end

Vendredi 20 décembre

quittez ou traversez l’île-de-France, entre 10h et 12h ou après 20h ;

quittez ou traversez les grandes métropoles entre 10h et 15h ou après 20h ;

l’accès en Italie par le passage du tunnel du Mont-Blanc(N205) sera dense entre 9h et 16h (attente supérieure à 30 min) et très dense de 13h à 15h (attente supérieure à 1h).

Samedi 21 décembre