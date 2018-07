Rennes, France

Dimanche 10 juin 2018, après de violentes averses, la chaussée s'est effondrée sur la RN 157, la 2x2 voies, à hauteur de Torcé et Cornillé en Ille-et-Vilaine dans le sens Rennes-Paris. Un trou de 6 mètres de profondeur et 3 mètres de largeur qui a nécessité de réorganiser la circulation.

Dans le sens Rennes-Laval,

-la circulation est basculée sur la chaussée opposée et s'effectue sur une seule voie sur environ 2 kilomètres.

-Depuis l'échangeur de Montigné, l'accès à la RN 157 vers Laval est fermé : une déviation locale a été mise en place par les Départementales 33 et 178 pour reprendre la RN157 à l'échangeur du Piquet.

Dans le sens Laval-Rennes, la circulation s'effectue sur une seule voie.

Des itinéraires Bis

La DIRO, la Direction Interdépartementale des Routes Ouest, recommandent aux automobilistes d'éviter le secteur. Plusieurs itinéraires sont conseillés :

-Depuis Rennes, un itinéraire pour Laval-Le Mans-Paris est conseillé par l'A84 puis Fougères (RN12), Mayenne (RN162) et Laval.

-Depuis Paris-Le Mans-Laval, un itinéraire vers Rennes est conseillé par Mayenne (RN162), Fougères (RN12) et l'A84.

Des travaux planifiés

La DIRO va engager des travaux du 9 au 13 juillet sur la RN 157 à hauteur de Torcé et Cornillé pour permettre une circulation à deux voies dans le sens Laval-Rennes et une voie dans le sens Rennes-Laval; dans les 2 sens, la vitesse sera limitée à 70 kilomètres/heure. Du 9 au 13 juillet la RN 157 sera totalement fermée de 21H à 6H du matin dans les 2 sens près de Vitré et déviée sur le réseau secondaire.