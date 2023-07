Départs en vacances : du monde sur les aires du Loiret ce samedi

Il faut parfois faire plusieurs fois le tour du parking pour trouver une place. Ce samedi 15 juillet, pas simple de se garer sur l'aire d'autoroute "Orléans Saran", située sur l'A10. Le flux d'automobilistes a provoqué un ralentissement au niveau d'Orléans à la mi-journée, obligeant les conducteurs à adopter une allure modérée sur quelques kilomètres. Excepté cela, peu de difficultés sur la route.

ⓘ Publicité

Beaucoup de circulation, peu de ralentissements

Un automobiliste résume la situation : "Oui, ça circule pas mal. Il y a eu des ralentissements mais ça se fait facilement". Constat partagé par Marianne, une enseignante sur la route du sud-ouest : "Je pense que beaucoup de personnes sont parties hier comme c'était le 14 juillet et férié. Les samedis qu'on dit souvent "noirs", là ce n'était pas le cas".

A l'heure du pique-nique, beaucoup s'arrêtent ici avant de poursuivre la route vers le sud, le sud-ouest, voire la péninsule ibérique. C'est le cas de Maria, cette Bruxelloise part un mois en famille au Portugal. Un séjour très attendu : "Depuis l'année passée on attend ce voyage. On fait des petites vacances pendant l'année, mais maintenant c'est le gros mois". Un sentiment partagé par Hervé et Thomas. Sur la route de l'Auvergne, le père et son fils ont hâte de respirer l'air des montagnes et partager de bons moments en famille.

Un important trafic autoroutier ce dimanche

Routes et autoroutes seront de nouveau très fréquentées ce dimanche. Bison Futé prévoit une circulation difficile sur l'A10 entre l'Île-de-France et Orléans et sur l'A71 entre Bourges et la capitale du Loiret.