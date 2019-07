Départs en vacances et circulation : conseils et infos pratiques

Chaque été, les routes de l'hexagone sont prises d'assaut par les vacanciers. Les week-ends de juillet et d'août sont régulièrement classés en orange, rouge ou noir par Bison Futé. Pour prendre le volant plus sereinement, voici les conseils de France Bleu.

Du orange, du rouge ou même du noir sur les routes de France : c'est habituel durant les week-ends de l'été, notamment pour se rendre dans le sud du pays. France Bleu fait le point sur les astuces et les conseils à suivre pour voyager dans les meilleures conditions.

Les conseils pour prendre la route sereinement

Pour que le voyage se passe le mieux possible, il faut penser à bien préparer sa voiture. Pensez à vérifier l’usure des pneus, leur pression, mais aussi le niveau d'huile et celui du liquide de frein. Et on n'oublie pas non plus la pause toutes les deux heures et bien sûr, la ceinture de sécurité.

Quelles règles pour charger sa voiture ?

Chaque année, au moment des départs en vacances, les gendarmes interceptent des voitures en totale infraction. Il y a effectivement des règles à respecter, notamment au niveau du poids du chargement. Les feux et la plaque d'immatriculation doivent rester identifiables et la lunette arrière ne doit pas être encombrée.

Nos conseils pour affronter la chaleur en voiture

En cas de chaleur, avant de se mettre au volant, on fait le plein de bouteilles d'eau et on s'équipe si possible d'un brumisateur et d'un pare-soleil. Ne baissez pas trop la température dans l'habitacle : évitez de descendre en dessous des 24 degrés, et coupez la climatisation dix minutes avant votre arrivée.

Clim ou fenêtre ouverte ?

Mais faut-il vraiment utiliser la clim tout le long du trajet ? Et bien, tout dépend de la vitesse. A 130 km/h sur l'autoroute, on privilégie la climatisation mais veillez à la régler seulement cinq à sept degrés en-dessous de la température extérieure. A l'arrêt en revanche, baisser les fenêtres est la meilleure solution, plus économique et presque aussi efficace.

Nos astuces pour lutter contre le mal des transports

Nausées, vertiges, maux de tête : certaines personnes souffrent du mal des transports. Pour y remédier, la priorité est de réduire au maximum les mouvements de la tête et du corps. Prenez par exemple un oreiller de voyage. Pas question de lire ou de regarder son téléphone, il vaut mieux fixer son regard sur l'horizon. Et on vous conseille de préparer une boisson à base de citron, gingembre et miel à boire régulièrement par petites gorgées pendant le voyage.

Trop manger avant de conduire augmente les risques sur la route

Une étude de l'association d'assureurs Attitude Prévention relie nos habitudes alimentaires avec les risques au volant. Trop manger augmente les risques de somnolence et diminue nos réflexes. Après un repas hyper-calorique, le temps de freinage peut s'allonger jusqu'à près de dix mètres.

Mais au fait, comment se forme un bouchon ?

Quand le trafic est particulièrement dense, il suffit d'un freinage un peu brusque en tête de file : ce léger ralentissement va se propager aux véhicules derrière. E le temps de réaction de chaque conducteur va s'accumuler. Pour éviter des bouchons monstres, on évite de changer de file trop souvent, on respecte les limitations de vitesse et les distances de sécurité.

