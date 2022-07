Départs en vacances : journée rouge vendredi en Ile-de-France

Alors que les vacances scolaires ont officiellement débuté jeudi soir, ce week-end sera marqué par de nombreux départs sur la route. Bison Futé a classé rouge les journées de vendredi et samedi en Ile-de-France.

Du monde attendu sur les routes vendredi. Bison Futé voit rouge pour les départs en Ile-de-France alors que ce week-end marque le début officiel des vacances. La journée sera rouge également samedi dans la région et noire en Auvergne-Rhône-Alpes. La circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du sud et des régions côtières, en particulier vendredi et samedi.

Vendredi, Bison Futé prévoit une circulation difficile sur l'ensemble de l'Ile-de-France dans le sens des départs dès la fin de matinée et conseille de quitter ou traverser la région avant midi. Le trafic se chargera dans l'après-midi avec la conjugaison des trajets travail-domicile et des départs en vacances. Bison Futé recommande d'éviter l'autoroute A1 entre Paris et Senlis de 17h à 20h. Globalement, la circulation dans la région restera très dense dans le sens des départs jusque tard dans la soirée.

Samedi, les départs commenceront tôt dans la matinée. Il est conseillé de quitter ou traverser l'Ile-de-France après 16h. Bison Futé recommande par ailleurs d'éviter l’autoroute A10, à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines de 7h à 12h, et l’autoroute A11, entre Paris et Le Mans, de 11h à 15h.