Départs en vacances : l'aire d'autoroute de Gevrey-Chambertin est prête à accueillir les voyageurs

"On est prêts", sourit Benoît Guilleret, directeur de l'aire d'autoroute de Gevrey-Chambertin (sens Beaune-Dijon). Le week-end du 8 juillet marque le début des grandes vacances et donc des premiers départs . Sur l'aire d'autoroute de Gevrey-Chambertin, on s'attend à une très forte affluence et ce, malgré le fait que les vacanciers roulent vers le nord de la France. "Beaucoup de personnes partent aussi en vacances dans le nord, même si la majorité roule vers la Côte-d'Azur. Nous nous attendons aussi à accueillir beaucoup d'étrangers comme des hollandais, des belges ou des allemands, qui rentrent chez eux après avoir passé des vacances dans le sud un peu en décalé." Au moins 3.000 personnes par jour franchissent les portes de l'aire de Gevrey-Chambertin en période estivale.

Plus de saisonniers et plus de marchandises

Pour faire face à cette forte affluence, Benoît Guilleret a recruté 14 saisonniers, qui s'ajoutent aux 17 personnes employées à l'année sur l'aire d'autoroute. "Il s'agit de saisonniers polyvalents, qui travailleront à la fois aux pompes à essence, mais aussi dans la boulangerie et dans la boutique de l'aire", explique Benoît Guilleret, qui a dû également augmenter la quantité de ses stocks. "Pour vous donner un exemple, sur un gros week-end comme le 14 juillet, on vend plus de 700 sandwich triangle en une journée alors que d'habitude on est plutôt à 300 sandwich vendus."

Mais ce qui plaît aussi beaucoup aux touristes… ce sont les produits locaux ! "On a prévu un gros stock de bouteilles de vin mais aussi de moutarde ! Certaines personnes achètent des pots de un kilo ! L'année dernière, on a connu une pénurie de moutarde mais normalement cette année, tout le monde pourra acheter son pot !"