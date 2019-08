Départs en vacances : la journée de samedi en rouge et noir

C'est l'un des derniers week-end compliqué sur la route des départs en vacances. La journée de samedi sera, selon Bison Futé, la plus chargée du week-end et particulièrement dans le quart sud-est du pays qui comprend la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'arc méditerranéen.

L'indien futé a classé la journée de samedi noire dans le sens des départs mais aussi rouge pour les retours. Une fois n'est pas coutume, les bouchons seront plus concentrés en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen. Des embouteillages sont prévus dans les deux sens et en particulier sur les autoroutes A43, A7, A8, A9 mais aussi l'A10.

L'itinéraire reliant Bordeaux et Narbonne via Toulouse sera également chargé. Il est recommandé de quitter ou de traverser l’Île-de-France avant 14 heures. "L'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (205) sera dense de 10h00 à 12h00 avec une attente supérieure à 30 minutes", précise Bison Futé qui recommande aux automobilistes de prendre la route dimanche.

La circulation des poids lourds est interdite ce samedi de 7h00 à 19h00.

A quelle heure prendre la route ?

Concrètement, Bison Futé vous conseille, dans le sens des départs : de quitter ou traverser l’Île-de-France après 14h00 ; d'éviter l’autoroute A10 entre Poitiers et Bordeaux, de 9h00 à 14h00 ; d'éviter de quitter ou de regagner l’agglomération Bordelaise, entre 10h00 et 14h00 ; d'éviter l’autoroute A7 entre Orange et Lançon-de-Provence, de 10h00 à 15h00 ; d'éviter l’autoroute A9 entre Orange et l’Espagne, de 8h00 à 14h00 ; d'éviter l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 10h00 à 15h00. Notez également que l'accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h00 à 12h00 (attente supérieure à 30 min).

Dans le sens des retours, si possible, regagnez l’Île-de-France par l’autoroute A10 avant 12h00 ou après 21h00 ; évitez l’autoroute A10 entre Poitiers et Bordeaux de 10h00 à 15h00, évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon de 10h00 à 15h00. Le retour de l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h00 à 12h00 (attente supérieure à 30 min).

Une carte très colorée pour Bison Futé © Visactu - Infographie

Des conseils de prudence renouvelés

Comme à chaque période de grosse affluence sur la route, la prudence est de mise au volant. Il est important de s’arrêter toutes les deux heures. Les opérateurs des aires d'autoroute vous y incitent avec de nombreuses animations proposées pour toute la famille.

Il faut également absolument respecter les distances de sécurité, plus particulièrement quand il y a beaucoup de monde sur les routes. Comme le rappelle Pascal Aubert, directeur Exploitation Sécurité Trafic chez Vinci Autoroutes, "un bouchon peut se propager à 30km/h donc le moindre véhicule en panne au bord de la route provoque des ralentissements." Il est donc très important de rester vigilent vis-à-vis notamment des véhicules arrêtés sur le bas-côté.

Il faut être très vigilent, regarder loin devant et lorsqu'on voit un véhicule arrêté sur le bas-côté, il faut s'en éloigner dans la mesure du possible et surtout ralentir.

Les autorités insistent aussi cette année sur les déchets : arrêtons de jeter des déchets par les fenêtres des voitures et notamment les mégots qui peuvent provoquer des incendies.

Enfin, il est nécessaire de bien préparer son voyage en anticipant son trajet, son itinéraire et en prévoyant du ravitaillement dans la voiture, de l'eau et des petits gâteaux par exemple.