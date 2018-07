Woippy, France

C'est vert ce dimanche sur les routes de Lorraine. De quoi souffler un peu après ce samedi bien chargé dans la région. Bison Futé avait prévenu : c'était orange pour ce premier jour de grandes vacances d'été. Sur les aires d'autoroutes, les stations-essence sont prises d'assaut et on s'active en coulisses pour accueillir les premiers vacanciers. Exemple sur l'aire de Saint-Rémy, près de Metz (sur l'A31 en direction de Nancy, et donc du sud de la France).

Pour ce premier gros week-end, Francis, le directeur de la station a décidé de marquer le coup en accueillant le client directement à la pompe.

"Comme à l'ancienne. On lui fait son plein, il paie et voilà ! Bonne vacances ! Le client n'aime pas trop se salir les mains et puis ça renforce le contact, donc c'est sympa !"

Grégoire, 25 ans, espère rallier Avignon ce week-end pour assister au festival © Radio France - Lucas Valdenaire

Pour faire face à l'afflux estival, Francis a embauché huit personnes supplémentaires en temps partiel (il a quasiment doublé ses effectifs). Un bémol : il s'attendait à voir un peu plus de monde à la pompe ce samedi. "On est la première station après le Luxembourg et ça nous fait du mal. Si le Luxembourg est très très organisé, c'est dommage pour nous."

"Le Luxembourg nous fait du mal avec le prix du carburant. On France, ils viennent de nous remettre les 20 centimes de TIPP en plus. Et maintenant, la différence est énorme. Les gens s'arrêtent encore plus au Luxembourg et en profitent pour faire leurs courses en tabac et en alcool."

Mais quand le Luxembourg est saturé, les Belges s'arrêtent quand même côté français pour refaire le plein d'essence et d'énergie. Et ils étaient nombreux ce samedi dans le magasin de Francis. Il n'était pas rare de rencontrer certains fans de foot avec leur maillot rouge sur les épaules. Olivier a le sourire et un peu de retard sur son parcours. "On est parti à la bourre ce matin parce qu'hier (vendredi), on a fêté la victoire". En quart de finale, les "Diables rouges" ont éliminé le géant brésilien (2-1). Ils retrouveront la France en demi-finale, ce mardi soir.

A l'entrée du magasin, stupeur : devant les drapeaux et les ballons du mondial, une affiche géante de Neymar ! Une star brésilienne pour accueillir les vacanciers belges :

"On va le mettre à la poubelle celui-là, on peut lui dessiner des lunettes et de fausses moustaches ?" s'insurge David, avec malice.

Olivier en a profité, au passage, pour renverser la pancarte en bois... et de la remettre debout quelques instants plus tard ("cela ne reste que du football," sourit-il avant de reprendre le volant).