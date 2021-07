Départs en vacances : les autoroutes du Limousin particulièrement chargées ce samedi

Ce vendredi était déjà bien chargé sur les routes, avec 1.015 kilomètres de bouchons cumulés dans toute la France. Rebelote ce samedi, classé noir par Bison Futé. Le Limousin, traversé par plusieurs axes majeurs, n'échappe pas au chassé-croisé entre juilletistes et aoutiens.

Peu avant 10 heures, ce samedi matin, les points de blocages étaient mineurs en Haute-Vienne, un peu plus importants en Corrèze. On constatait entre 2 et 3 kilomètres de bouchons dans la descente de Donzenac. Plus de 3 kilomètres étaient recensés par le CIGT (Centre d'Ingéniérie et de Gestion du Trafic) à hauteur de Brive, à l'approche de la zone de travaux de la falaise de Puyjarrige. Là-bas, on ne circule que sur une seule voie dans les deux sens.

Peu avant 11 heures, la situation semblait se charger encore. La descente de Donzenac et les bretelles d'accès aux autoroutes A89 direction Périgueux et Clermont-Ferrand étaient également très ralenties. "Il n'y a rien d'exceptionnel' convenait néanmoins Gilles Pascaud, le responsable du CIGT. Lors d'un chassé-croisé "traditionnel", on peut atteindre jusqu'à 10 kilomètres de bouchons sur les autoroutes. Il n'en est rien pour le moment.

Le point à 10h50 près de Brive - Autoroute Trafic 2021

D'après le CIGT, il y a encore jusqu'à 3 kilomètres de bouchons dans la descente de Donzenac, avant Brive, causés notamment par le rétrécissement du nombre de voies (de 3x3 à 2x2).