Départs en vacances : les conseils d’un garagiste côte-d’orien

Le grand chassé-croisé des juillettistes et aoutiens, c'est ce week-end, le plus chargé de l'été. Si vous devez vous lancer sur la route des vacances, autant le faire avec un véhicule en bon état.

Chenôve, France

Ce vendredi 2 août est classé orange dans le sens des départs. Bison Futé vous conseille notamment d'éviter l'A6 entre Beaune et Lyon de 9 heures à 18 heures. Samedi, ce sera la pire journée, noire dans le sens des départs, et rouge pour les retours dans un grand quart sud-est de la France.

Les batteries n'aiment pas la chaleur

Qui veut aller loin ménage sa monture…ou son automobile. Pour Pascal Badoz gérant de garage Midas à Chenôve, c'est un temps fort de l'année, avec une activité en hausse de plus de 20%. Parmi les points à vérifier avant le départ, il conseille de ne pas oublier un élément auquel on ne pense pas forcément en plein été : « une batterie n’aime ni le très froid, ni le très chaud, et peut-être encore moins le très chaud. On a eu beaucoup de batteries qui ont lâché, et en plus ça ne prévient pas, parce qu’aujourd’hui, avec les systèmes électroniques qu’on a sur les véhicules, vous n’avez aucun système d’alerte ». Toutefois, si votre véhicule est équipé d’un dispositif « stop and start », qui coupe le moteur à l’arrêt, et que le système ne fonctionne plus, cela peut indiquer un affaiblissement de la batterie.

Surveiller pneus et liquide de refroidissement

Il importe bien sûr avant de partir de vérifier les niveaux, notamment par forte chaleur, celui du liquide de refroidissement. Même si le niveau est correct, le liquide de refroidissement peut-être obsolète et ne plus refroidir efficacement le moteur : « ça ne prend que quelques instants à un professionnel de contrôler son état et sa capacité calorifique ».

Autre point de contrôle vital, celui des pneus. Il faut s’assurer que leur taux d’usure est compatible avec une longue route, et adapter la pression à la charge de la voiture, pleine d’occupants et de bagages : « parce qu’on charge le véhicule, alors que le reste de l’année, on est tout seul dedans, ou deux ».

Eviter les révisions de dernière minute

Si vous faites vérifier votre véhicule par un professionnel, pensez à ne pas vous y prendre à la dernière minute. En cas de problème, la livraison des pièces détachées peut réclamer plusieurs jours : « je pense surtout à la climatisation, parce qu’avec les très grosses chaleurs, on a été fortement sollicités sur cet équipement-là. Quand on a des pièces à commander, qui arrivent en 24, 48 ou 72 heures, on est coincé ».

Pascal Badoz prodigue un dernier conseil, qui celui-là n’a plus rien à voir avec la mécanique. Il n’est pas selon lui superflu de passer un petit coup de fil à son assureur, quand on part à l’étranger, pour savoir si son contrat d’assurance, son assistance, sont bien adaptés : « quand il y a un problème et que l’assureur vous dit que vous serez rapatriés ou aurez un véhicule de prêt pour continuer vos vacances, ça soulage et les vacances ne sont pas gâchées ».