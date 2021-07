Départs en vacances : les garagistes rouennais débordés par les révisions de voiture

C'est classique en période estivale et de départs en vacances, les garages automobiles rouennais sont submergés de demandes pour faire des révisions de voitures et cette année c'est encore pire car avec le Covid-19 et le télétravail, beaucoup de véhicules ne roulent plus et ont besoin d'un bon coup d'entretien.

"Pression des pneus, état des freins, éclairage, suspensions...", tout y passe, raconte Guillaume Le Compte, garagiste dans l'établissement familial du même nom, à Rouen. Dans son garage, les opérations d'entretien défilent et l'activité bondit de 10 à 15% pendant la période estivale.

Partir en vacances sereinement

"Les gens ont toujours la crainte de rester en warning au milieu de l'autoroute" - garagiste rouennais

Didier, un rouennais de 66 ans s'apprête à partir à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Après son passage au garage, rien à signaler, sa Citroën peut rouler. "_Je suis rassuré parce que je vais faire beaucoup de route_, environ 1900 kilomètres alors il faut avoir un véhicule bien entretenu, par sécurité", témoigne-t-il.

Des pannes plus nombreuses

Les voitures sont souvent restées au parking cette année, notamment en raison du télétravail massif, alors en plus de l'entretien traditionnel avant les vacances, le garage rouennais traite de nombreuses pannes. "Les voitures qui n'ont pas roulé depuis un certain temps ont besoin d'être révisées sur la partie pneumatique et freinage, sur les voyants allumés ou les contrôles techniques pris à la dernière minute", détaille Guillaume Le Compte.

Dans son établissement, il faut compter une semaine de délai minimum pour obtenir un rendez-vous. Il reste ouvert tout l'été, de quoi laisser le temps aux aoûtiens de réviser, eux aussi, leur voiture avant les vacances.